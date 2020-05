Bruno se pronuncia sobre su pillada con Maialen: "OT' también es un reality, es un precio que asumimos" Adrián Ruiz 28/05/2020 - 11:55 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al último expulsado del talent musical de TVE

Maialen es mi ganadora desde el minuto 0, tiene una de las voces más personales

Me sorprendí por la polémica de la charla feminista; seguiremos incomodando

OT 2020 eligió este miércoles a los tres primeros finalistas de la edición: el jurado decidió dar el pase a Nia y a Hugo, mientras que los profesores de la Academia metieron a Eva en una polémica maniobra que causó una gran sorpresa entre los seguidores del programa. Todo ello, en una noche en la que Bruno fue expulsado por un 70% en su nominación junto a Flavio.

Pocas horas después de la undécima gala, Bruno hace balance de su paso por el talent musical de TVE y se enfrenta a algunas de las polémicas en las que se ha visto implicadas a lo largo de los últimos meses.

El artista se pronuncia sobre la salida de tono de Estrella Morente al apoyar la tauromaquia en su actuación junto a Nia y responde a las críticas que recibió OT por la charal feminista que dio Anna Pacheco: "Cuando hay algo a lo que se pueden agarrar para tirar, se agarran y tiran [...] seguiremos incomodando", avisa.

Además, Bruno se moja sobre aquella pillada que sufrió junto a Maialen al comienzo de la edición después de que las cámaras del programa enfocaran una nota en la que ambos se dedicaban unas palabras subidas de tono. ¿Cómo se enteraron de lo ocurrido? ¿Les molestó que la realización los dejara en evidencia? "OT' también es un reality, es un precio que asumimos", declara.

¿Cómo te encuentras tras salir de la Academia?

Estoy bien, muy tranquilo. Aunque no he dormido nada, tenía un cúmulo de emociones... ya sabemos que Operación Triunfo es una montaña rusa.

¿Intuías que ibas a ser tú el expulsado al verte con Flavio en la nominación?

Siempre tienes un 50% de posibilidades tanto de irte como de quedarte y esa mitad la asumes. Honestamente, siendo con Flavio lo tenía complicado y aún así he tenido un 22%, que me parece muy loable, y lo agradezco desde ya a toda la gente que me ha votado.

Viéndote en el Canal 24 horas, daba la sensación que desde que volvisteis a la Academia, tenías asumido que la ruta estaba escrita y que serías el siguiente en irte. ¿Es así?

No sé si era la ruta, pero el tiempo siempre corre en contra. Cuando estás en Operación Triunfo, es una carrera constante y sabes que el siguiente puedes ser tú o cualquiera. La intención que tenía era poder sacar Fugitivos lo antes posible para, en el caso de ser el siguiente, poder cantarla en el plató, 'en casa'.

Cuando salisteis de la Academia durante el parón del programa, pudiste tener contacto con las redes sociales. ¿Te sorprendió algo de lo que se dijo de ti? ¿Cómo te tomaste los comentarios?

El contacto con las redes sociales fue doble shock. Salimos de un sitio donde no habíamos tenido contacto con nadie y nos metimos en otro en el que tampoco podíamos tener contacto con nadie, así que teníamos mucho tiempo para las redes sociales. Hemos leído cosas tanto positivas como negativas y uno tiene que quedarse siempre con lo que quiere tener presente. Puedes tirar por un lado o por otro, y si eres un poco inteligente sabes que tienes que tirar por el camino que tengas marcado y lo demás eliminarlo. Estamos haciendo música, pero es cierto que nos convertimos en personajes públicos de la noche a la mañana. Y no es fácil.

¿Hiciste algún cambio de chip en la vuelta tras leer las redes sociales?

Había muchísima gente que se tomó la molestia de escribirme y darme consejos. Me decían que cuando entrara tenía que hacer esto y lo otro, y realmente es imposible. Cuando estás ahí dentro se te olvida absolutamente todo, pierdes la noción del tiempo, y es imposible plantearte hacer una cosa u otra solo por intentar gustar más.

Espero que se haya notado desde fuera que he seguido tal cual. Entré a componer, saqué otras dos canciones, y es precisamente esto lo que quiero. Efectivamente con toda la información de fuera entramos todos un poco más resabidos, no somos tontos ninguno. Por suerte, en mi caso no he tenido muchos haters, salvo una cosa muy puntual, pero en general bastante bien.

Nos contó Gèrard la semana pasada que algunos compañeros lo habían pasado mal al leer lo que se opinaba sobre ellos en redes sociales. Entiendo que no es tu caso...

No. En mi caso lo he visto bastante bien todo en general y estoy tranquilo, pero las redes afectan y hay algunos compañeros que lo pasan mal. Estoy seguro de que nadie vendría a la cara a decirte las burradas que escriben detrás de una máscara. Creo que esa gente tiene más cosas en su vida y las redes sociales son una forma de desahogarse. A veces, lees cosas sobre compañeros que dan bastante pena, pero está ahí. Por lo demás, las redes también son una herramienta maravillosa, están ahí para hacer promoción... pero son un arma de doble filo.

¿Qué pensasteis cuando salisteis de la Academia y visteis las audiencias que estaba teniendo OT 2020? ¿Esperabais más?

No sabíamos nada en general. La firma de discos fue la primera toma de contacto y vimos que había gente. Es cierto que no hemos marcado las máximas audiencias comparado con ediciones anteriores, pero los números son muy relativos. Al final, un millón de personas es un millón de personas. Hace cuatro meses subía un vídeo a Youtube y lo veían mil doscientas personas... y hace cinco días saqué Fugitivos y tiene casi más de seiscientas mil reproducciones. Todo siempre va a ser positivo y sea un poco menos o un poco más... las comparaciones siempre van a ser odiosas.

Entre los fans de OT siempre se comenta mucho el tema extramusical de los shippeos o las carpetas. ¿Cómo te ha sentado lo que has podido leer sobre ti en ese aspecto? Sabes que se vio una nota que le escribiste a Maialen...

Sí sí, lo he visto todo (ríe). OT es un concurso de talentos donde prima lo musical porque entramos para que la gente nos conozca como artistas, pero también es un reality y nosotros somos humanos. No me ha afectado mucho. Creo que es algo que va con el concurso, es un precio que asumes. Ninguno entra diciendo 'ojalá no pase nada'... Al final sabes que la gente tiene presente ese tipo de cosas.

¿Os sorprendió que se os pillara de esa forma?

La verdad es que sí. El 'tema libreta' es algo que no nos corresponde a ninguno comentar lo que pasó, ni hablar del tema. Cuando todo el mundo esté fuera y se pueda dar una valoración concreta...

Entiendo tu posición, pero es verdad que las cámaras y la realización hicieron un esfuerzo por captar lo que os escribíais...

Efectivamente. Pero es lo que decimos, es parte de todo... OT es un concurso de talentos, pero al final hay unas relaciones humanas y personales dentro del programa que a la gente también le interesan, que tengas más amistad con unas personas que con otras... y es así.

¿Qué ha supuesto para ti Maialen dentro de la Academia? Ayer decías en el Chat que ha sido tu pilar fundamental, ¿qué destacarías de ella como persona y como artista?

Maialen tiene una de las voces más personales que he escuchado nunca. Tiene un talento enorme y una capacidad de creación que se te va la olla... es estratosférico lo que puede hacer con una guitarra y una voz. Y a nivel personal es una bellísima persona. Al final, encuentras a alguien con quien tienes un poco más de afinidad y te apoyas, a todos nos ha pasado eso con uno o dos compañeros. Uno busca pares y reflejos dentro de la Academia para sobrevivir, estamos en una burbuja solo nosotros y no hay nadie más. Y sí, Maialen ha sido un pilar fundamental.

Este año han causado polémica las valoraciones del jurado, principalmente las de Natalia Jiménez. ¿Ha habido alguna valoración sobre ti que no entendieras?

Creo que no. La clave de todo esto es intentar ser lo más empático posible y darse cuenta de que el jurado tenía un papelón tremendo. A ninguno nos gusta ser juzgado y en un momento si se dice algo con lo que no estás del todo de acuerdo se crea una especie de tensión que es totalmente innecesaria. Ellos están haciendo su trabajo y ya está. Que haya más polémica o menos depende de todo lo que se quiera sacar de contexto o llevar cada uno a su terreno. En mi caso, todas las valoraciones han sido relativamente positivas. En ningún momento me han dicho que he hecho un desastre total, que mi actuación no se salvaba o que ojalá hubiéramos ido a negro para no verme (ríe)... siempre ha habido algo positivo que destacar y eso es lo importante.

¿Qué te pareció la elección de los finalistas? En redes sociales, se habló mucho sobre el criterio del jurado, que no eligió a Maialen habiendo estado nominada solo una vez y sí a Hugo pese a haberle nominado en más ocasiones...

Si hubieran elegido a Maialen habría habido otro boom de gente preguntándose cómo era posible que no pasaran a Hugo. Mi padre me dijo una vez que nadie es monedita de oro para que le quiera todo el mundo, y creo que eso lo resume muy bien todo. Cualquiera de los que están ahí se merece ser finalista y ganar.

¿Te parecería injusto que Maialen no sea finalista?

Es que el concurso ya es injusto. La mecánica del concurso es que entran 16 personas, de un casting de 10.600, que se van eliminado, pero todas tienen mucho talento y mucho que ofrecer. Es injusto pero es así el formato. Es algo que lo sabíamos cuando nos presentamos, que nos iban a ir nominando y eliminando a todos.

Pero ayer descubrimos que tú ya en la gala 0 veías a Maialen como ganadora. ¿Qué le viste tan pronto?

En los castings finales, estábamos en el hotel todos juntos y hacíamos jam sessions en las habitaciones. Creo que hemos sido los peores usuarios de hotel en mucho tiempo. (Risas). Nos juntan a todos, todos con ganas de cantar... Imagínate lo que era aquello. Yo a Maialen desde el minuto 0, con esas canciones tan personales que tiene ella, la vi ganadora. Claro que sí.

A mitad de edición, hubo una gran polémica con la visita de Anna Pacheco, la periodista que acudió a la Academia para daros una charla sobre feminismo. Una de sus declaraciones más controvertidas llegó por una pregunta tuya. ¿Te sorprendió ver cuando saliste la repercusión política que tuvo aquello?

De esto he leído poco, la verdad. Nia nos pasó por el grupo de Whatsapp la publicación en la que Anna ponía que habían pasado dos meses desde su visita y todavía seguía recibiendo críticas, amenazas de muerte o cosas muy ridículas. Yo creo que le pregunté por el feminismo socialista, que ella lo llamó feminismo interseccional. Y creo que esto es una realidad y creo que hay que tomar conciencia con todo este tipo de problemas. A mí siempre me ha gustado aprender de cosas que no sé para tener una posición un poco más clara al respecto. Creo que esto fue más o menos así y por eso ella y yo hablamos más dentro de la charla y llegamos a eso.

¿Pero te sorprendió que por una charla sobre feminismo se llegara a pedir a nivel político responsabilidades a la cadena, pidiendo incluso el cierre de OT?

(Risas). Ya... bueno, cuando hay algo a lo que se pueden agarrar para tirar, se agarran y tiran. Pero yo creo que al final prevalece lo que tiene que prevalecer, que es un concurso de talentos y ya está. Y todas las charlas que nos han ido a dar me han parecido maravillosas. Cuando estuvo Sor Lucía, que para mí fue uno de los momentos más emocionantes dentro de la Academia, mucha gente cuestionando que por qué había una monja en OT. (Risas). Si hay oportunidad de coger por algún lado, lo van a coger. Fue una sorpresa, porque no debería incomodar que se hable de este tipo de cosas, pero ahí está y seguiremos incomodando.

Pasó algo parecido con la salida de tono de Estrella Morente, que puso en un apuro a Nia en su actuación conjunta, para defender los toros en respuesta a una crítica que había hecho Maialen. ¿Cómo viviste ese momento?

La verdad es que nos enteramos cuando salimos. Estando allí dentro no entendíamos nada de lo que había pasado. A mí me gusta mucho el flamenco y he estado en conciertos en los que los artistas se arrancaban con algo y luego empezaban la canción. Nos pareció extraño que empezara con lo de los toros, porque no pintaba nada. Nosotros vamos día a día en la Academia y lo que pasó ayer se ha olvidado. Tenemos una rutina de trabajo que olvidas canciones y olvidas cosas que pasan para lo nuevo que va viniendo, por eso no lo habíamos conectado [con la crítica de Maialen] en ningún momento. Fue bastante sorpresa salir y ver lo que había pasado. Cada uno tiene su opinión y se tiene que respetar a todos y ya está. Dejémoslo ahí.

Pero al final puso en una situación complicada a Nia...

Sí, en el plano artístico es difícil de encajar. Nia estaba muy nerviosa, porque es una terremoto y puede hacer lo que quiera, pero ahí estaba cantando el estilo que menos ha cantado en su vida. Y haciendo eso la descolocó. Estrella Morente tendría sus razones para hacerlo de esa manera, pero a nivel artístico y personal, tenía que haber tenido un poco de empatía y ponerse en la piel de la pobre Nia. Al final, eso había sido un premio para Nia y algo que tenía que ser bonito y guay para ella, se acabó estropeando por una cosa así. Pero bueno, lo defendieron bien y lo sacaron adelante, que es lo que importaba.

¿Y cómo afrontaste aquel episodio con Jesús después de que soltara varios comentarios homófobos y tránsfobos al veros disfrazados de mujer?

El nivel de polémica que hubo no lo llegamos a ver. Ha llovido bastante desde entonces. (Risas). Imagino por qué se generó la controversia, pero es que ahí dentro pierdes la noción de todo. Se ha dicho que ha sido una edición muy polémica, pero somos humanos, somos personas de verdad y entramos a contar nuestra verdad de la manera que sea. Jesús es un tipo con mucha verdad, es muy directo y es algo que no se le puede reprochar. Siempre va de cara y creo que eso sinceramente fue un malentendido y ya está. En una casa en la que te están grabando las 24 horas del día, los siete días de la semana, y con la presión que tenemos nosotros por las canciones, puede haber cosas que se salgan de lugar. Fue algo que se sacó de contexto y no hay nada que reprocharle a Jesús. Él nos pidió perdón, le interrumpimos componiendo la canción para su madre y salió por ahí.

El público de OT es muy muy joven. ¿Has reflexionado sobre si este es el tipo de público que quieres tener como artista?

En Instagram podemos ver las estadísticas de nuestro público y ver cómo son nuestras audiencias. Me parece importante, porque te ayuda a conocer cuál es tu target objetivo. Y creo que sí, que el público de OT es un público joven y está claro que hay una diferencia con ellos de edad que me aleja un poco de esa franja. (Risas) Es verdad que tengo sólo 25 años, que hablo como si fuera un abuelo, pero si hay cierta una de edad. Pero también creo que hay un público muy familiar y en mi caso, el 70% de mis seguidores están entre 25 y 45 años. Así que mas o menos, se ha hecho de forma automática un sesgo a ese público.

Ayer pudiste despedirte tocando la batería en el escenario. ¿Crees que has aprovechado bien tu faceta como músico en OT?

He tocado todo lo que había y más. He tocado la guitarra, la batería, las congas, el cajón en el Sal de mí... Yo creo que se ha visto un Bruno multinstrumentista y poder irme estrenando mi canción y tocando la batería, creo que ha sido genial. Se ha intentado sacar de todos lo que teníamos para brillar y en mi caso ha sido así también.

¿Cómo ves tu futuro musical? ¿Has tenido ya alguna propuesta de alguna discográfica?

Todavía no sé nada. Hasta ayer era concursante y no han tenido tiempo de decirme nada. No sé cómo está el tema. He visto la acogida que ha tenido Fugitivos y estoy supercontento. Superar el medio millón para mí es muy importante y sobre todo, leer tantos comentarios positivos y bonitos. Esto es lo que queremos, hacer canciones para que la gente se sienta identificada y que las disfruten.