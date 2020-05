Pablo Motos, dos veces al borde de la ruina: "Me estalló la burbuja inmobiliaria en toda la boca" Ecoteuve.es 10:20 - 28/05/2020 0 Comentarios

El presentador recuerda en 'El Hormiguero' sus problemas con los negocios

Pablo Motos continúa al frente de una versión especial de El Hormiguero adaptada a los tiempos del confinamiento por el coronavirus. Cada día, reúne un grupo de colaboradores con los que charla de distintos temas. Este miércoles, se sinceraron sobre los problemas económicos que han tenido a la hora de hacer negocios y el presentador relató su experiencia.

"¿Alguna vez habéis estado a punto de arruinaros?", preguntaron las hormigas Trancas y Barrancas. "Gravemente, dos veces. Grave de ruina", dijo el presentador del programa de Antena 3.

Motos explicó que fue "estafado por un señor" en el que él confiaba en un asunto relacionado con un tema publicitario en una emisora de radio en la que trabajaba. "En su nombre yo había firmado unos 300.000 euros. Yo había firmado por él porque decía que no tenía tiempo y, como el nombre que estaba era el mío, me cayó la del pulpo", explicó Motos, que también dijo que la emisora en la que estaba le perdonó parte de la deuda. "Pero estuve un año sin cobrar. Hay quien dice que no te pueden quitar todo el sueldo. pues es falso. Te lo pueden quitar y estar viviendo de tus padres todo el año", comentó el conductor de El Hormiguero.

Pablo Motos: "Metí la pasta y a los 3 o 4 días la palmé"

Por otra parte, el presentador relató cómo fue esa segunda vez que estuvo a punto de perderlo todo. Me estalló la burbuja inmobiliaria en toda la boca", dijo. "Tenía unos amigos que invertían pasta y cada vez venían más contentos. 'Qué tonto eres', me decían", recordó Motos, que se resistía a lanzarse.

"Yo no quería invertir en bolsa", recordó. Pero sus amigos acabaron por convencerlo. "Metí la pasta y a los 3 o 4 días la palmé. En horas. Fue en la empresa inmobiliaria donde empezó todo", dijo en El Hormiguero, un programa que sí ha sido un buen negocio para Motos, que encadena 14 años en antena.