La supuesta fuente de Lydia Lozano en el caso Ylenia Carrisi, ¿Ricardo Zucchi?

'Sálvame' dice que es él y la colaboradora lo niega: "Hablé con mil personas"

Sálvame destapó este martes la identidad de la supuesta fuente de Lydia Lozano en el caso Ylenia Carrisi. El programa mostró unos documentos que en la época se le enviaron a Toni Torrubiano, un fotógrafo que viajó a República Dominicana con la información que Lydia había dado en A tu lado, para que investigara e intentara confirmar si la hija de Romina y Albano seguía viva.

En esa correspondencia, que Sálvame mostró en directo, se hacía alusión a Ricardo Zucchi, un italiano que supuestamente, siempre según el programa, sería la fuente de Lydia Lozano. Sin embargo, la colaboradora lo desmintió.

"El italiano Ricardo Zucchi asegura haber visto a Ylenia Carrisi en más de 20 ocasiones en Santo Domingo, según él, la primera vez que tuvo oportunidad de verla indudablemente fue en 1995", decía el correo electrónico que le enviaron a Toni Torrubiano en 2005. En el programa explicaron que Zucchi era pareja de un teniente de la Policía de Santo Domingo que, a su vez, era amigo del marido de Ylenia Carrisi.

"Ese señor no es mi fuente, lo juro. Hablé con mil personas", negó Lydia Lozano en cuanto el programa dijo su nombre. "Si no es su fuente yo me siento engañado porque de alguna manera fui allí con los datos", protestó Toni Torrubiano. Sálvame promete que este miércoles hablará y pondrá cara a Ricardo Zucchi.