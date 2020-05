"¿Por qué minusvaloraban esto?": Iker Jiménez y la entrevista 'imposible' a Fernando Simón por el coronavirus Ecoteuve.es 12:25 - 27/05/2020 0 Comentarios

El presentador se sometió en directo a las preguntas de sus seguidores en 'La estirpe'

Afirma que le "hubiese gustado" charlar con el epidemiólogo durante la cuarentena

Su documental sobre el síndrome tóxico español fue la clave para volcarse con la COVID-19

Iker Jiménez cerró este martes el 'círculo' a sus más de dos meses de investigación sobre el nuevo coronavirus. El periodista realizó un encuentro virtual en La estirpe de los libres respondiendo en directo a las preguntas de sus fieles seguidores.

El presentador, que pidió "máximo cuidado" en estas semanas de desescalada para evitar rebrotes en reuniones de familia o amigos, reveló la "clave" por la que ha estado tan "hiperactivo" con la pandemia: "Todo esto ha ocurrido porque yo estaba haciendo un documental que se llama El síndrome, que no hay valor a sacarlo. Y eso me he dado cuenta en 2020".

"Llevábamos meses trabajando en la historia del síndrome tóxico español", continuó haciendo referencia a la Enfermedad de la colza que azotó solo a España y por la que murieron en torno a 1.000 personas. "Como estábamos en ese proceso, estuvimos especialmente sensibilizados".

"Como pasa aquí [con el coronavirus], casi como un calco con diferentes teorías y con personas enfrentadas sobre lo que ocurrió (...) las mismas actitudes, el desprecio por la verdad, el mismo autoengaño de la gente", prosiguió prometiendo que el documental verá la luz "de alguna forma", aunque sea en La estirpe: "Creo que mi cadena confiará, sino lo sacamos en YouTube". "Podíamos decir que El síndrome no hay redaños a sacarlo", aseveró.

"Nos hemos dejado mucho dinero, mucho esfuerzo y muchas horas de estudio. Lo sacaremos. Creo que hay cosas que contar y hay médicos que tienen que contar", aseveró reflexionando de la siguiente forma: "Hay un montón de plataformas muy chic y muy buenas [niega con la cabeza] Hay temas que causan un poco de terror".

Iker Jiménez: "Me hubiera gustado entrevistar a Fernando Simón"

¿Qué entrevista te hubiera gustado hacer esta cuarentena?" fue otra de las preguntas lanzadas a lo que Iker respondió: "Fernando Simón me hubiese gustado". Le hubiese preguntado por qué minusvaloraban esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos días previos? ¿Estuvo usted presionado para, no sé, actuar de una forma...? Porque ahora usted es también víctima de esas declaraciones", dijo.

"¿Usted creía realmente con fe auténtica que solo iba a haber unos casos diagnosticados? ¿Qué cambió? Y cuando cambió, ¿ya no se podía dar marcha atrás? ¿Qué han hecho mal? Bien también habrán hecho alguna cosa, claro", afirmó añadiendo que sería "una entrevista muy interesante, que evidentemente nunca se va a dar".

Por último, sobre la vuelta de Cuarto Milenio a televisión (queda pendiente por emitir un programa sobre Alcàsser dedicado a la fuga de Anglés), Iker apuntó a que aun "no hay fecha" y que ese regreso conllevará "novedades y sorpresas". También negó una hipotética salida de Mediaset, grupo al que tanto él como Carmen Porter están ligados "por contrato": "Siempre se han portado bien con nosotros".