El último 'bombazo' de Avilés: asegura que Ivana se acostó con un miembro del equipo de 'Supervivientes' Ecoteuve.es 27/05/2020 - 11:03

Carlos Sobera hace público un rumor que ha ido difundiendo el concursante

Supervivientes 2020 despidió el Tierra de Nadie con un nuevo supuesto 'bombazo' de José Antonio Avilés. Carlos Sobera puso sobre la mesa un rumor que, a nivel interno, había impulsado el joven tertuliano, al que la cadena ha acribillado durante semanas por las presuntas estafas y engaños que realizó antes de poner rumbo a Honduras.

"¿Tú crees que Ivana ha empezado a olvidar a Hugo con otro chico en Honduras?", preguntó el presentador incrédulo con el robinson, que intentó no entrar al trapo. "Si me consta o no, es algo de la intimidad de otra persona y debe ser ella quien lo diga", respondió Avilés antes de que Sobera insistiera con el tema.

"A nosotros nos ha llegado que tú vas diciendo que Ivana se acostó con un miembro del equipo de Supervivientes", afirmó el vasco, que aseguró que esto era totalmente "falso". "¿Tú me puedes decir que eso es falso?", le replicó Avilés a Carlos Sobera asegurando que no iba a tolerar que le dejaran de mentiroso con algo que él no había dicho públicamente.

Mientras tanto Ivana, que no negó tajantemente los hechos, se quejó de que sólo se destacara una parte de su paso por la isla: "¿De todo lo que he hecho solo importan los hombres? Creo que me merezco que hablemos de mi concurso", se quejó asegurando que ella "no tiene nada que contar" sobre este asunto.

Carlos Sobera seguía insistiendo en que Avilés había soltado una nueva mentira y provocó que el joven se reafirmara en su postura. "Lo que yo cuento es totalmente verdad", insistió. "Nos fuimos a tomar algo a una zona 'chillout' y había alguien que se le acercaba mucho a Ivana (...) Cuando terminamos, nos fuimos a dormir, él nos acompañó y entró en casa. Entonces se fue la luz, ellos se metieron en la habitación y yo me tuve que salir de la mía de los gritos que se escuchaban", relató el cordobés.

Fue en ese momento cuando Ivana, en un intento fallido de frenar a su compañero, soltó unas palabras con las que parecía reconocer los hechos : "Estás metiendo a terceras personas que a lo mejor tienen una relación o lo que sea y no es bonito para mí...", asumió la robinsona antes de ser interrumpida por Carlos Sobera. "Para, porque me estoy empezando a preocupar, la estamos liando, Ivana", le advirtió antes de desviar la atención y darle la palabra a Avilés.

Segundos después, Ivana trató de arreglarlo: "Este chico se me acercó para preguntarme qué había dicho Avilés porque su novia se había enfadado porque José Antonio había ido contando cosas (...) Cada chico que se me acercaba, él intentaba que yo tuviera algo con él. No entiendo esa necesidad", ha asegurado la argentina dejando entrever que la novia del susodicho también forma parte del equipo de Supervivientes.

"Lo que yo escuché no era una conversación, estaba claro", respondió Avilés, que le preguntó a Ivana si era capaz de jurar por su madre y sus hermanos que lo que él estaba contando era mentira. "Sí", respondió Icardi para zanjar el asunto. "Deja de fabular porque ya aburres", sentenció antes de que Sobera despidiera la conexión con ambos.