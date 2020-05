El duro ataque de Oriana a Barranco tras confirmar que se liaron: "Es limitado" Ecoteuve.es 27/05/2020 - 10:54 0 Comentarios

La colaboradora de 'Supervivientes' se mofa del concursante del reality

Oriana Marzoli se ha colocado de nuevo en el centro de todas las críticas. Esta vez no ha sido por su incondicional apoyo a VOX, sino por la forma en la que trató de ridiculizar a Albert Barranco en el plató de Supervivientes. La venezolana fue reprendida por Carlos Sobera después de que esta desvelara el motivo por el que no funcionó su relación con el catalán.

Todo comenzó cuando los colaboradores del programa repasaron los últimos días de los concursantes en Honduras. Algunos de ellos destacaron el papel de Albert Barranco, del que destacaron su tranquilidad, su nobleza y su lealtad a sus grandes apoyos en la isla. En ese momento, el presentador tiró a Oriana de la lengua recordando que ambos tuvieron algo en el pasado.

"De exnovio nada, fueron unos besos, nada más", empezó aclarando la tertuliana. "No, practicasteis el coito delante de Steisy en Crazy Trip", aseguró Nagore robles llevándole la contraria. "Me liaba con él, estaba medio liada, me parece buen chico, pero me tocó las narices que fuera contándolo todo. Nosotros nos habíamos liado fuera de cámaras y quedo feo que lo contara", explicó la extronista.

El duro ataque de Oriana a Barranco

"Es buen chico y es tal cual se ve, él es así. Por eso no me gustó a mí, porque me gusta que me den más caña, él era muy tranquilito. Es muy bajo perfil, es un niño... limitado", arremetió en un duro comentario que enseguida le reprocharon el resto de sus compañeros.

Oriana, al ver la reacción de todo el mundo, trató de arreglarlo sin éxito: "Me refería a que era lineal, muy plano. Es plano", dijo mientras hacía un gesto con los brazos dibujando una línea horizontal. Las palabras de la venezolana volvieron a causar rechazo en el resto de colaboradores y obligó a Carlos Sobera a darle un toque de atención. "Por favor, Oriana, cuidado con tus gestos. Muy lineal o muy plano... Todo lo llevas a lo mismo", le reprochó.