"Me parece escalofriante": Cristina Pardo lanza una crítica al Gobierno por su última decisión

La presentadora dio su opinión sobre el cambio de sistema en el recuento de víctimas

Pablo Motos y Cristina Pardo analizaron este martes en El Hormiguero algunos aspectos de la actualidad política, como la destitución del coronel Pérez de los Cobos, o el cambio en el sistema de recuento de víctimas de coronavirus que ha provocado un baile de cifras que ha desconcertado a casi todos.

"No me extraña que la gente se sienta dolida, porque ahora han vuelto a cambiar el sistema de recuento de las víctimas, cosa que me parece escalofriante. Yo ya no sé leer los informes de Sanidad, no sé qué dato tengo que mirar", confesó Cristina Pardo, que colabora en El Hormiguero una vez a la semana.

"Me parece poco serio jugar con la credibilidad en estos momentos. No entiendo muy bien cuáles son los pasos de este Gobierno en los últimos...", apuntó la periodista, que también presenta en La Sexta el programa dominical Liarla Pardo.

"Siempre se equivocan para que las cuentas sean más positivas"

Pablo Motos también dio su opinión sobre este tema. "Es una falta de respeto hacia las víctimas", dijo el presentador, que criticó "un recuento que sube y baja".

"Si ya estábamos mejor, ¿para qué cambias el recuento?", se preguntó Pardo. "Dicen que es para que sea más exacto, pero curiosamente siempre se equivocan para que las cuentas sean más positivas, dentro de lo malísimas que son. Nunca se equivocan a peor, las rectificaciones siempre son para que las cifras sean inferiores".

