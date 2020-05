"¡Somos números y no os habéis portado bien conmigo!": Lydia Lozano destapa la crueldad de su machaque Ecoteuve.es 27/05/2020 - 9:45 0 Comentarios

El pasado siempre vuelve, decía el eslogan de Hormigas Blancas, el programa de Telecinco que escarbaba en la vida de personajes famosos. Y eso mismo se puede aplicar a Lydia Lozano, que está volviendo a revivir los fantasmas del pasado con el caso Ylenia Carrisi.

Sálvame ha recuperado, 15 años después, un controvertido asunto que estuvo a punto de acabar con la carrera profesional de la colaboradora. El programa anunció la semana pasada que tenía en su poder un polígrafo secreto que Lydia Lozano hizo para Telecinco sobre el tema. Ella amenazó con dejar su trabajo si se hacía público.

Ahora, el programa ha tirado de otro hilo: la identidad de la fuente que, supuestamente, dijo a Lydia Lozano que Ylenia Carrisi, hija de Romina y Albano, estaba viva. La periodista no pudo más y estalló con un desgarrador testimonio que dejó al descubierto la crudeza de la televisión.

"Me parece una gran p [putada]. Nn me lo merezco. No se ha hecho con ningún periodista", dijo llorando, desconsolada, mientras se iba del plató. "¡Me voy a mi casa y si queréis me echáis! Pero no voy a participar de una vuelta al pasado", continuó. "Traéis al informador, habláis con quien queráis pero yo no voy a reactivar una demanda", añadió.

"¡Dejadme ir!", llegó a suplicar Lydia Lozano en 'Sálvame'

Lydia Lozano llora habitualmente en Sálvame, pero nunca lo había hecho de la forma en que se le vio este martes. "¡Dejadme ir!", llegó a suplicar, mientras le pedían que no se marchase a casa. "Nunca os he pedido nada, dejadme ir". Pero, al final, se quedó.

Lydia Lozano no pudo ocultar su dolor y la cruda realidad de la televisión, que ella misma se encargó de verbalizar. "Estoy muy disgustada, somos números, creo que no os habéis portado bien conmigo", dijo desesperada. "Me duele que se me haga esto, yo ya he pagado mucho ¿No os ponéis en mi piel?".

'Sálvame Tomate' alcanza el 20,3% contra 'Pasapalabra' (16,2%)

Efectivamente, Sálvame está dándolo todo para contrarrestar los primeros días de emisión de Pasapalabra, en Antena 3. Algunos días lo ha conseguido, pero otros no ha logrado evitar la buena marcha de el concurso, que ha elevado los datos del informativo de Vicente Vallés.

Este martes, por ejemplo, el programa de Telecinco se disparó hasta el 20,3% -2,5 puntos más que el lunes- para Sálvame Tomate contra el 16,2% del concurso de la competencia. En ese tramo, el programa de Telecinco estuvo protagonizado por Lydia Lozano, su drama y la revelación de la fuente del caso Ylenia, que apareció poco antes del arranque del informativo de Piqueras [Audiencias Telecinco; audiencias Antena 3].