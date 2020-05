'OT 2020' desvela la sorprendente mecánica de sus últimas galas: así serán elegidos los cinco finalistas Ecoteuve.es 26/05/2020 - 13:36 0 Comentarios

El talent resolverá en su undécima gala la expulsión entre Bruno y Flavio

Pablo López, invitado de la gala junto a los exconcursantes Eli y Nick

Jueces y profesores elegirán este miércoles a los tres primeros finalistas

Recta final de Operación Triunfo 2020, el talent musical presentado por Roberto Leal y producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol. Este miércoles, con grandes momentos destacados: la despedida de uno de los dos nominados, Bruno o Flavio; la elección de los tres primeros finalistas; la actuación de Pablo López; el regreso para presentar su single de dos exconcursantes: Eli Rosex y Nick Maylo; y una apertura inédita.

Los ocho concursantes interpretarán Forever young, de Alphaville, junto a los profesores de la Academia: Manu Guix, Mamen Márquez, Ivan Labanda, Joan Capdevila y Laura Andrés. Los nominados, Bruno y Flavio, interpretarán sus respectivos singles, Fugitivos y Calma.

Además, Maialen cantará Should I Stay Or Should I Go de The Clash (V. Jools Holland & Kylie Minogue); Anaju, Nunca estoy de C. Tangana; Hugo, La leyenda del tiempo de Camarón de la Isla; Eva, Nothing Else Matters de Metallica; Nia, Halo de Beyoncé; y Samantha, Freed From Desire de Gala.

Así se elegirán a los tres primeros finalistas

En esta undécima gala ya no habrá nominaciones y se conocerá a los tres primeros finalistas de OT 2020. El jurado valorará las actuaciones de todos los concursantes y serán los encargados de escoger a los dos primeros finalistas; el tercer finalista será escogido por los profesores de la Academia.

Los otros cuatro concursantes se jugarán su plaza en la final en la penúltima gala: el jurado elegirá al cuarto finalista y los espectadores serán los que decidan, con sus votos, quién es el quinto concursante que participará en la gran final de OT 2020.

Pablo López, Eli Rosex y Nick Maylo, invitados

Mariposa es la nueva canción de Pablo López que estará incluida en su nuevo álbum que se publicará después de verano. La canción tiene un sonido contundente que engancha; habla de la vida, de la perfección y de lo efímeras que son ambas. Pablo López ha conseguido superar los más de 490 millones de streamings y llenar grandes recintos con Mama No, preámbulo de Mariposa.

Eli Rosex vuelve para presentar Miénteme lento, un tema de r&b clásico fusionado con ritmos actuales escrita y compuesta por la artista canaria justo antes de entrar en la Academia. Su primer single refleja todos los pasos de una relación entre dos personas desde que comienza hasta que termina.

Nick Maylo presentará Historias Robadas, una balada que vibra entre lo acústico y lo electrónico, con sonidos fríos y profundos que hacen brillar su emocionante voz en una canción donde se desnudan los sentimientos más íntimos.