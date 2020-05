Sale a la luz el engaño de 'OT 2020' tras la cuarentena: los concursantes se delatan en la Academia Ecoteuve.es 25/05/2020 - 18:45 0 Comentarios

Los participantes del talent de TVE cuentan la verdad de su reencuentro

TVE reabrió el pasado 13 de mayo las puertas de la Academia de OT 2020, que retomó su actividad tras la cuarentena por la crisis del coronavirus que llevó a Pedro Sánchez a decretar el estado de alarma en toda España. Ese día, los concursantes fueron entrando uno a uno en la escuela en un emotivo reencuentro después de dos meses sin verse.

Sin embargo, durante las últimas horas, los fans del programa no han dejado pasar por alto una conversación en el comedor de la Academia en la que los participantes del talent musical confesaban que esa no era la primera vez que se veían tras el parón.

Eva fue la primera en desvelar la verdad al preguntarle al resto de sus compañeros cómo se sintieron la primera vez que se vieron. "¿Aquí? ¿Dónde?", planteó Maialen estupefacta intentando hacerle ver a la gallega que estaba metiendo la pata. "En el hotel", respondió la joven ante un silencio sepulcral.

"Yo me sentí rara, porque es como si no os hubiera dejado de ver", respondió Anaju sin darle más importancia a lo sucedido. "Pero si yo no los he visto a ustedes en ningún hotel", añadió irónica Nia, buscando la complicidad de Maialen. "Yo me bajé del tren y vi a Samantha, yo estaba en el vagón 8 y ella en el 9", dijo por su parte Flavio, sin darse cuenta de que estaban desvelando que engañaron a la audiencia al mostrarse emocionados ante las cámaras por volverse a encontrar.