Tremenda bronca de Noemí Galera en 'OT 2020' tras un parraque de Samantha: "Yo en 15 días me voy a mi puta casa" Ecoteuve.es 25/05/2020 - 17:18 0 Comentarios

La alicantina ha amenazado con abandonar la Academia del talent de TVE

La tranquilidad y buena armonía con la que la Academia de OT 2020 reabrió sus puertas tras la cuarentena por el coronavirus ha llegado a su fin. Este lunes, Noemí Galera ha vuelto a protagonizar uno de sus ya tradicionales 'broncOTes' a los concursantes por la actitud con la que algunos de ellos están afrontando esta recta final en el talent musical de TVE.

Todo comenzó después de que Samantha se viniera abajo en la clase grupal de Interpretación con Iván Labanda, donde llegó a decir que no quiere estar en el programa. Y es que según ha expresado, la alicantina se ha venido abajo con Freed From Desire, la canción que tiene que defender este miércoles en la undécima gala. "¡No estará! ¡¿Cómo va a estar?!", exclamó mientras rompía a llorar mientras sus compañeros la arropaban y ella se ponía más nerviosa.

"¡No soy capaz, no soy capaz! ¡No quiero estar aquí, no estoy a gusto, me quiero ir!", gritaba mientras Iván trataba de consolarla. Fue en ese momento cuando Noemí Galera hizo su entrada en el salón principal de la escuela para reprender a Samantha y al resto de sus compañeros. "Las canciones que estáis cantando están todas consensuadas, que quede claro. Lo sabéis perfectamente. No os vamos a poner ninguna canción para joderos. No quiero volverte a oír que no quieres estar aquí", le advirtió a su pupila.

"Te estoy diciendo toda la semana si estás bien. No puedo ir y tirarte de la oreja. No puedo hacer nada que no quieras", le dijo a la joven, antes de reprocharle también lo sucedido durante una de las clases magistrales que se están llevando a cabo en la Academia a través de videollamada. En ella, Samantha, que tiene una pérdida del 65% de audición en cada oído, se quejó a sus compañeros de no escuchar a la 'profesora', algo que no comunicó a los profesores para que lo solucionaran. "Si no lo oyes, pues di 'no lo oigo'", le dijo Noemí este lunes. "Parece que acabamos de entrar", añadió molesta Galera después de que aquel hecho le costara algunas críticas al programa.

Noemí Galera: "Ni que os lleváramos al matadero"

"Sé que estás agobiada, pero hemos entrado en bucle y ahora ya que digas que no quieres estar aquí me parece alucinante", le siguió reprochando Noemí a la valenciana mientras el resto de sus compañeros trataba de justificar su "bloqueo". "Ya dijiste 'No sé qué pinto aquí'. ¿No es lo mismo?", preguntó la directora. "A veces lo pienso y ya está. Lo he dicho y ya está", se excusó Samantha.

"Ni que os estuviéramos llevando al matadero... Estáis aquí porque queréis, estáis a 15 días de la final y o cambiamos el chip y nos ponemos las pilas o nos vamos a la mierda", siguió diciendo la responsable de la escuela mientras Samantha asentía: "Sí, sí, nos vamos a la mierda".

"Esto se acabará dentro de 16 días y yo me voy a ir a mi puta casa. Los que tienen que seguir con sus carreras sois vosotros. Y si alguien no está de acuerdo con algo que lo diga, pero él primer día", concluyó enfadada la catalana.

Noemí: "Las canciones que estáis cantando están consensuadas, quiero que quede claro, no os vamos a poner ninguna canción para joderos"

Sam: "Yo siempre he dicho que me encanta la canción pero soy yo, mi persona. No estoy bien"



[...]#CanalOT25M pic.twitter.com/FplSlvDBcO — Jawy (@thejawy) May 25, 2020