"¡Denúnciame, Gestapo!": dura pelea entre Javier Negre y Cristina Fallarás
25/05/2020

Los colaboradores de 'Ya es mediodía' se enzarzan en una fuerte discusión

La manifestación contra el Gobierno que este fin de semana se desarrolló en el centro de Madrid y que contó con el apoyo de Vox ha provocado un fuerte enganchón entre Cristina Fallarás y Javier Negre, dos de los colaboradores de Ya es mediodía (Telecinco).

"¿En ese coche estabas guardando las medidas de seguridad o es que vives con Cristina Seguí?", ha preguntado Fallarás a Negre al ver unas imágenes en las que aparecía con Seguí recorriendo Madrid en un vehículo.

"Íbamos con mascarilla, como establece la ley. ¿Sabes dónde no se guardaron las distancias de seguridad? En la manifestación del 8M que alentaste y que se convirtió en un infectódromo", ha espetado Negre. Mientras, Fallarás ha continuado recriminándole su asistencia al lado de Seguí. "A no ser que viváis juntos, yo esa distancia de seguridad la tengo que mantener con mis vecinos e incluso con mis padres porque viven en otra casa".

"Tu derecho es la muerte del resto"

"¡Denúnciame! ¡Denúnciame, Gestapo!", ha contestado Negre, quien ha seguido defendiendo su "derecho a manifestarse". "Tu derecho es la muerte del resto", ha contestado Fallarás. "Vuestra celebración me dio una vergüenza que todavía no me he sacado del cuerpo", ha añadido. "Os molesta que en la manifestación del sábado hubo mucha gente obrera que votaba a Podemos y ahora vota a Vox", ha terminado Negre mientras Sonsoles Ónega trataba de poner orden.