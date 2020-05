El momento más surrealista de Marhuenda en La Sexta: el motivo por el que enseñó sus calcetines a Cristina Pardo Ecoteuve.es 25/05/2020 - 12:52 0 Comentarios

El tertuliano protagonizó un divertido momento poniendo la pierna encima de la mesa

Paco Marhuenda ha vuelto a sorprender a Cristina Pardo y el resto de colaboradores de su programa en La Sexta. Este domingo, el tertuliano protagonizó un momento de lo más surrealista justo antes de que la presentadora despidiera el programa al término de la tarde.

Antes de que Liarla Pardo llegar a a su fin, el periodista comenzó a retorcerse en su silla para poner la pierna encima de la mesa y así enseñar sus llamativos calcetines a los espectadores. "Sabes que a mí me gusta coleccionar cosas y colecciono tortugas, me divierten y me he puesto unos calcetines de tortuguitas", aseguró mostrándolos ante las cámaras.

"¿Eso es porque te gustaría que la desescalada fuera más lenta?", le preguntó entre bromas Cristina Pardo. "No, es que cuando llegué al Ministerio, mis antecesores sólo me dejaron una tortuga de madera", empezó respondiendo su compañero.

"Estaba todo vacío, no había papeles, no había ordenadores... y había una tortuga y la adopté", desveló Marhuenda, recordando su etapa como director del gabinete del Ministerio de Administraciones Públicas. "A ti te voy a adoptar yo", le dijo cariñosamente la presentadora antes de dar paso a los informativos de la cadena.