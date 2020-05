Frank Blanco se queja de Burger King y le llueven las críticas: "Twitter ha reaccionado como esperaba" Ecoteuve.es 12:40 - 25/05/2020 0 Comentarios

El presentador aclara que su enfado con la compañía se debe a que le dejan por mentiroso

Frank Blanco se convirtió este domingo en el blanco de las críticas después de quejarse públicamente que el pedido que había hecho a la cadena de comida rápida Burger King estaba incompleto. Así ocurrió todo.

El presentador, al que veremos pronto al frente de Typical Spanish, escribió en Twitter: "Qué pena que tras dos meses confinados encargo cena a Burger King a través de Juast Eat, pierdo dos horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar".

El mensaje iba acompañado de un pantallazo que había recibido de la aplicación de comida a domicilio: "El restaurante nos indica que no es posible que no se hayan enviado los regalos correspondientes a tu pedido, el encargado indica que los ha puesto según correspondían a tu pedido".

"Ahora lo que podemos hacer desde Just Eat es abrir un seguimiento con tu caso y así proporcionarte una respuesta al incidente más favorable en este caso, ya que la persona encargada en este momento me indica que no es posible hacer un nuevo envío".

Qué pena que tras 2 meses confinados encargo cena a @BurgerKing través de @JustEat_es, pierdo 2 horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar. pic.twitter.com/JQO5LzGQ9U — Frank Blanco (@Frank_Blanco) May 24, 2020

Frank Blanco: "Twitter ha reaccionado como esperaba"

Muchos usuarios de la red social recriminaron a Frank Blanco su protesta por no tener en consideración las actuales circunstancias por la alerta sanitaria. Algunos, de hecho, recordaron al presentador el ERTE de la compañía de comida rápida que afecta a 12.000 trabajadores.

El catalán, que aclaró que su enfado radica a raíz de que le llamaron mentiroso más allá del error en el pedido, se lamentó de lo ocurrido después. "El mundo Twitter ha reaccionado como esperaba a mi antepenúltimo tweet. Gracias por no defraudar", escribió.

"Dicho esto, y tras conversar con algun@s de vosotr@s gustosamente, este tweet no lo borro, voy a pasar página, y a seguir con mi vida. Feliz semana a tod@s, incluso al encargado de Burger King".