El accidente íntimo de Nia ('OT 2020') con una pelota de ping-pong por el que casi acaba en urgencias

La concursante recuerda el día que intentó emular la práctica del Ping-Pong show

Los concursantes de OT 2020 han regresado a la academia después del parón por el coronavirus con la misma naturalidad que en las primeras semanas de concurso. Una de las confidencias más llamativas de estos primeros días ha sido la de Nia, una de las favoritas para llevarse el triunfo.

La canaria compartió con sus compañeros (y todos los espectadores del Canal 24 Horas en YouTube) el percance que tuvo durante su viaje a Tailandia intentando emular el ping-pong show en el que las mujeres expulsan pelotas o huevos de sus vaginas.

"Me metí una pelota de ping-pong y se me quedó dentro. Casi voy a urgencias. Estábamos jugando Kiko [su novio] y yo en Tailandia a escupir la pelota y claro, como no encontraba las bolas chinas, cogí una pelota de ping-pong", contó la canaria a sus compañeros del talent.

"Estaba jugando con la pelota, la tenía puesta en la mano y, de repente, se me metió. Intentaba sacarla con los dedos y no había manera. Yo ya histérica", continuó relatando Nia. "Kiko diciéndome que me ayudaba, yo no le quería dejar".

La triunfita se puso "en cuclillas en el suelo y me meé y todo a ver si conseguía relajarme, y no salía". Finalmente, Nia consiguió expulsar la pelota cogiendo "una cuchara sopera y otra pequeña e hice fuerza ahí abajo". "No sabéis la fuerza que tenemos ahí abajo", remató.