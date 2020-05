El hermano de Adara da la cara en 'Supervivientes' para sorprender a su madre Elena: "Las cosas han cambiado" Ecoteuve.es 25/05/2020 - 11:34 0 Comentarios

Aitor rompe su anonimato y entra en directo en el reality de Telecinco

Aitor Molinero, hermano de Adara, dio la cara este domingo en Supervivientes 2020 para dar una gran sorpresa a su madre Elena, la última expulsada del reality. El joven rompió con su anonimato y entró en directo en Telecinco para hablar con la concursante, a la que informó de todo lo que ha cambiado en su familia desde que puso rumbo a Honduras.

El hijo de Elena comenzó dándole la enhorabuena por su paso por la isla: "Me has sorprendido muchísimo, tienes una clase increíble, me alegro mucho de que hayas podido vivir esto. Adara y yo te hemos echado mucho de menos y estamos deseando que vuelvas. Te prometo que cuando vuelvas, voy a disfrutarte", aseguró Aitor mientras su madre rompía a llorar emocionada.

Lea también: El sorprendente mensaje del padre de Adara tras la expulsión de Elena en Supervivientes 2020

"Qué humildad tienes, qué corazón más grande tienes. No tengo palabras para describir lo que siento por ti. Eres muy grande y me encanta tenerte cerca. Tenemos que disfrutar más el uno del otro. Me encanta oíros hablar el uno del otro, lo necesito, necesito que estéis así los dos", dijo Elena, aludiendo a la mala relación que hasta hace poco mantenían sus dos hijos.

La sorpresa de Aitor y Adara a su madre Elena

"Cuando vuelvas, te darás cuenta de que han cambiado mucho las cosas, hemos madurado los dos poco a poco", empezó diciendo Aitor antes de que Jordi González le interrumpiera para comunicar a Elena de que ambos habían hecho las paces.

"Ese es el mayor premio que me puedo llevar yo de aquí. Poder ver a los dos juntos, ir a comer los tres juntos, poder incluso discutir los tres y que no pase nada, que sigamos hablando y con una convivencia normal. Que mis hijos estén así es lo más grande que yo me puedo llevar", dijo emocionada la robinsona.