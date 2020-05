Se mofan de Ferreras por un vídeo de La Sexta y el presentador contesta Ecoteuve.es 12:01 - 25/05/2020 1 Comentario

Unas imágenes de 'Al rojo vivo' sobre La Barceloneta se han hecho virales

Hablaban de la playa llena de gente pero las cámaras mostraban tranquilidad

El presentador responde: "Algunos tontos dicen que nos lo hemos inventado"

Hay un vídeo de Al rojo vivo que se ha viralizado en las redes sociales en las últimas horas. Se trata de unas imágenes en las que Antonio García Ferreras critica la situación en La Barceloneta. "Deben pensar que están en fase 15 porque se están bañando, ¿no?", preguntó a la reportera que se encontraba in situ para explicar la situación el pasado viernes.

"Vemos alguna conducta no apropiada, pero son pocos. No se guarda la distancia, la gente toma el sol y alguno se ha traído la sombrilla. Ojo, no está permitido, solo se puede pasear o hacer deporte", dijo la reportera.

El problema fue que justo en ese momento la imagen que captaba la cámara era de absoluta tranquilidad, con la arena casi sin personas y tampoco en el agua. El vídeo que colgaron en las redes sociales se viralizó gracias, en parte, a los comentarios del espectador que lo grabó, que no daba crédito porque no se correspondía lo que decía la periodista con las imágenes que se mostraban. "¡Si no hay nadie!", se puede escuchar. Después, comenzaron a escribirse numerosos mensajes contra el programa y el presentador.

La respuesta de Antonio García Ferreras: "¡Un poquito de seriedad!"

Este lunes, Antonio García Ferreras ha vuelto a insistir en la importancia de cumplir las normas de la desescalada y ha hablado de nuevo de las playas, con imágenes de algunas (esta vez sí) repletas de personas durante el fin de semana. "Estamos viendo unas relajaciones tremendas, aunque algunos tontos en la extrema derecha o en el independentismo digan que nos lo hemos inventado", ha dicho. "Dicen es mentira, que no pasaba eso el viernes, La Sexta. Fíjense el viernes, el sábado, el domingo...", ha dicho con imágenes de playas llenas de gente. "Estos son comportamientos que pueden provocar una reactivación del virus. No lo decimos nosotros, lo dicen los miembros del CSIC, científicos, los del comité sanitario... ¡Un poquito de seriedad!".