Ángel Martín da positivo en coronavirus y deja sola a Patricia Conde en el plató de #0: "Toma dos tazas" Ecoteuve.es 25/05/2020 - 10:53 0 Comentarios

El cómico sorprendió a los espectadores apareciendo a través de una pantalla

Ángel Martín sorprendió este domingo a los espectadores de Dar cera, pulir #0 al no aparecer en plató junto a Patricia Conde. Ésta arrancó el programa simulando no saber el motivo por el que su compañero no estaba presente en su regresó a los estudios de Movistar+ y encontró la explicación en una pantalla colocada en el lugar del set en el que se sitúa habitualmente el cómico.

El humorista se dejó ver a través de ella para aclarar qué estaba pasando: "Me han metido el palo ese hasta el cerebro y he dado positivo", dijo mientras anunciaba que tiene el coronavirus. "Pero si la semana pasada, en tu análisis de sangre, salió que estabas bien", respondió confusa Patricia Conde. Martín explicó entonces que se había contagiado durante estos últimos días.

"¿Pero harás el programa desde casa?", preguntó aún desconcertada Patricia Conde. "Y hablando flojito porque están durmiendo", bromeó el presentador, que añadió jocoso: "Me alegro de no tener que haber ido por el circo que montan con la ropa. El otro día me pasaron el proceso que tiene que seguir la ropa que me pongo, si no es mía, y flipé", señaló.

El estricto protocolo de Movistar+ con el vestuario

Conde aprovechó la ocasión para contar a los espectadores cómo es el nuevo protocolo: "El vestuario del programa está en un armario independiente, la persona que lo lleva se desinfecta las manos, utiliza mascarilla, el vestuario que se usa lo tiene 48 horas en aislamiento, después le pasa la vaporeta a más de 60 grados y lo plancha".

Finalmente, volvió la presentadora repitió: "¿En serio tengo que hacer el programa mirando a una tele? Esto es ridículo, de verdad eh, no me lo esperaba", dijo entre risas. "Es lo que es, es así, hace dos semanas os dije que volver a plató era precipitado y vosotros 'no, no, no', pues ala, ¿no queríais plató? Toma dos tazas", zanjó irónico Martín, al que colocaron un muñeco debajo de la pantalla para simular ("a tamaño real") su 'pequeño' cuerpo.