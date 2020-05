María Patiño sonsaca al exministro socialista Máximo Huerta sobre su despido de TVE Ecoteuve.es 24/05/2020 - 10:52 0 Comentarios

El periodista fue a hablar de su libro

Socialité hizo una conexión con el periodista y escritor Máximo Huerta por la presentación de su nuevo trabajo literario, Con el amor bastaba, y la presentadora, María Patiño, aprovechó para preguntarle por la desaparición de A partir de hoy de la parrilla de La 1 de TVE.

Máximo Huerta está de promoción: ya se ha lanzado su última novela, Con el amor bastaba. Pero María Patiño ha estado un poco más interesada en rascar algún total sobre la cancelación de su programa en el Ente Público, A partir de hoy. Una decisión que tomó RTVE para cambiar la parrilla de la franja matutina.

Patiño, primeramente, ha tanteado el terreno del escritor preguntando por posibles relaciones sentimentales: "Me ha dicho un pajarito que estás disfrutando especialmente del amor en este confinamiento". La sonrisa emergió en el presentador: "La tele es como una radiografía, se te nota si tienes fisuras", ha declarado, mientras la presentadora de Telecinco hacía hincapié en "la mirada de adolescente" del periodista.

"Cero rencor por la pérdida de un trabajo"

Aprovechando la confianza y el momento alegre, María Patiño ha preguntado a Huerta más sobre la nueva novela: "Trata esa ausencia de rencor al pasado. Cero rencor. Vivir, por ejemplo, con la pérdida de un padre, de un trabajo... En los pueblos lo llaman alivio de luto. Pues bien, yo creo que ese alivio hay que llevarlo a cabo rápido".

"Me han llamado de productoras al salir de TVE"

Con esta confesión velada y algo autobiográfica, la periodista de Telecinco ha indagado en si ya estaba trabajando en otro proyecto televisivo: "Sí que me han llamado de productoras cuando he salido de TVE. Ayer, por ejemplo, dije que no a una cosa para verano", ha confirmado el ex chico Ana Rosa.