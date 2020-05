Un científico, a Ferreras, sobre el consejo de Simón y las mascarillas: "No se pueden meter en el bolsillo, es un nido de mierda" Ecoteuve.es 23/05/2020 - 14:55 0 Comentarios

El doctor Figueras, del CSIC, habla claro sobre lo inconsciente que es la gente acerca de la gravedad de la situación

Antonio Figueras, doctor del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo, y habitual de Al Rojo Vivo, Liarla Pardo o La Sexta Noche, contó esta vez a Ferreras su preocupación por la "frivolización" de la crisis y la pérdida de miedo y tensión al coronavirus, que sigue acechante.

El investigador del CSIC Antonio Figueras pide más "precaución y cuidado" en el proceso de desescalada, y advierte sobre la dulcificación y relajación de medidas, así como el olvidar la concienciación a la hora de informar: "Me preocupa la entrevista anterior con Josep Corbella, transmite la sensación de que todo va bien, y no: el virus sigue circulando y hay brotes en España, como en Totana y La Rioja", afirmaba rotundamente el doctor, que recordaba, además, que él no quiere crear una alarma innecesaria.

A su juicio, "parece que estamos frivolizando" y que se está transmitiendo la sensación de que todo va bien, cuando no es así", advirtió el investigador del CSIC.

"Estamos en lo alto de la montaña, empezando a desescalar, eso es cuando se producen los traspiés, cuando la gente se pega la gran morrada", ha ilustrado el científico, que se ha referido a las imágenes de aglomeraciones en las playas de los últimos días.

"No se es consciente de los 30.000 muertos"

En su opinión, son una señal de que "la gente no es consciente de la gravedad de la enfermedad, de las secuelas, no es consciente de esos 30.000 fallecidos, del agotamiento del sistema de salud público", lamentaba.

"No dulcificar la verdad"

"La verdad -sostuvo el experto- es que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo ahora mismo". "Cuidado", insistió Figueras, que instaba a "no dulcificarles la gravedad" de la situación a los ciudadanos: "¿Cómo que no ha pasado nada? Ahora ya no se caen aviones, se estrellan autobuses", ha sentenciado, en alusión al balance diario de fallecimientos que sigue dejando el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

"Mascarilla, necesaria, aunque sea casera"

Durante la entrevista en Al Rojo Vivo, el investigador, asimismo, ha advertido de que los resultados de los experimentos realizados con macacos no necesariamente son aplicables a los seres humanos, y de que, en otros coronavirus como el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, la inmunidad dura "tan solo de uno a dos años" y además, "decreciendo".

"Con todos mis respetos a Simón, el bolsillo es un nido de mierda"

Finalmente, ha instado a toda la población a usar -bien, además- mascarilla. "La mascarilla es necesaria, incluso se puede usar una mascarilla casera", ha defendido, advirtiendo de que no se pueden llevar en el bolsillo, ya que este es un foco de suciedad: "Lo que no puedes hacer, con todos mis respetos a Fernando Simón, es meterte la mascarilla en el bolsillo, porque es un nido de mierda".

"Usad la mascarilla", ha pedido el especialista, que además recuerda que sólo funciona si cubre las vías respiratorias, y que no sirve de nada si se deja fuera la nariz o la boca.