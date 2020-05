Ausencia de Carmen Porter y elegía de Íker Jiménez: así ha sido el duro homenaje a Merlín Ecoteuve.es 23/05/2020 - 9:17 0 Comentarios

El dolor por la pérdida de uno de los perros de la familia provocó la ausencia de Porter y un sentido homenaje de Jiménez a su compañero

Carmen Porter no pudo copresentar el último Milenio Live, sobre las visiones de la ciudad China de Wuhan, por la pérdida de su yorkshire Merlín, al que Íker Jiménez le dedicó, allá donde esté, unas bonitas palabras para recordarlo, una especie de copla a la muerte de su compañero. Asimismo, el periodista vasco confirmó el accidente de uno de los colaboradores más habituales de Cuarto Milenio y La estirpe de los libres, el coronel experto en geopolítica Pedro Baños.

"He tenido pérdidas familiares en este espectro de tiempo, y, sin embargo, fijaos, debe venir de la Prehistoria y sólo te pueden entender los que tienen perro o aman a los animales", así comenzaba Íker su sentido homenaje a su mascota, Merlín, y una reflexión meditada sobre las contradicciones de las personas en cuanto a los sentimientos con los animales y nuestra dieta.

"Quiero como miembros de la manada a mis perros y gatos, pero me como un filete, somos seres de contradicciones, somos seres omnívoros, son problemas filosóficos muy profundos", decía Íker sobre el dilema entre querer a los animales y comer carne.

"Que Félix lo tenga en su gloria"

"Hemos sentido todo el apoyo al explicar a una hija de 8 años qué es la muerte, espero que Félix (Rodríguez de la Fuente) lo tenga allí en su gloria, ellos se van antes por ley de vida, con mi perro Ufo nos pasó. Tu camada es la que ves todos los días, sin pedir nada a cambio, con fidelidad, ¿Cuándo nacería el pacto de los perros? Algo tuvo que pasar muy mágico, debe estar en la genética. Por qué se hicieron amigos los perricos. Hay tumbas del preneolítico, de enterramientos de chamanes y princesas con sus perros. Son un alma viajera que podía llevarte por las sendas del más allá, en Sigüenza está el doncel con su perrico", trataba de explicar el periodista vasco sobre la profunda e histórica relación de las distintas culturas con los canes".

El duro relato del último adiós a su amigo

"Me gusta creer que hay un cielo de los perros, cuando puse el mensaje de 'corre hacia el cielo', los milenarios de todos los países demostraron ser muy sensibles, a veces es mejor ser menos sensible, para no sufrir. Tuve un viaje onírico, distópico, el de coger mi vehículo y hacer un viaje parte de la vida, como no nos gusta enterrar, y ente ambiente, era todo de película. Me fui a Sevilla la Nueva, las personas de las funerarias, eso no debe ser fácil, y no voy a estar tranquilo ni en paz si no cuento esto. Estaba pensando en el policía y el guardia civil, que me iba a detener de inmediato, y me iba a decir que estaba multado, no ocurrió, pero le iba a decir que recogería las cenizas de mi amigo fiel de una sala oscura. Qué sensación más rara, hacía sol, creía de verdad y corazón que ese retorno de la naturaleza continúa, estará en algún sitio bonito, no hay perros malos, habrá dueños malos que los conviertan en otra cosa", declaraba en referencia a los maltratadores de animales.

"Se me hace difícil hacer el programa"

"Me enfrento a los mandos y dejo que Carmen descanse, todo tiene enseñanza, hay que vivirla, pasarla, quizá estas palabras son bálsamo para quien haya perdido un amigo, ya sea de cuatro patas. La vida es la de tu manada, amigo mío, os habéis sentido identificados, yo me interesé en el mundo taurino, lo digo sin vergüenza, porque estudiaba a Goya, el toro me sigue dando pena pero como el filete, el jamón. Qué contradicción, somos capaces de dar el corazón a un animal, algunos dirán 'qué falta de espiritualidad', uno es así de cavernícola. Uno es así. Se me hace difícil hacer el programa, tengo que pensar que hay gente que lo está pasando tan mal. Que no podemos estar mal. Somos un bálsamo, hemos estado siempre ahí, valoro vuestro esfuerzo. Con un brindis a las estrellas, el perrico que estaba malo era Tao (no Merlín)", reveló Íker.

¡Corre mi Merlín!

¡Corre hasta el cielo mi amigo! pic.twitter.com/sIvwpo9T3J — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 22, 2020

Gracias por vuestro apoyo esta noche.

Aquí Merlín en 2011. Siempre contento.

Smuak!!!

Un beso para todos. pic.twitter.com/i16nORnypd — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 23, 2020

"Te quedas como diciendo 'somos muy vulnerables', y para otras cosas, muy duros. Te tocan la manada y lo sientes, sé que vuestros mensajes de cariño, amor y afecto, le hacen bien (a Carmen Porter), pero en vivo, habría sido una bomba de relojería. Yo tengo que dar el alimento a mi público, como el panadero al que se le muere el perro y sale a dar de comer a sus vecinos. Mis padres vinieron a consolarnos cuando murió Ufo, a los tres días, tuvimos programa en Medina del Campo, y nunca he hecho un programa tan destrozado, que en la operación saliera bien y luego recayera. Pensé con rubor, cómo expreso yo esta sensación si hay gente a la que se le ha muerto un padre, un hijo. Hay que hacer de tripas, corazón, tenemos la obligación de cumplir siempre que podamos".

Ayer emprendió su viaje Merlín. Estamos destrozados. D.E.P. pic.twitter.com/m82FcEZjul — Carmen Porter (@carmenporter_) May 21, 2020

Pedro Baños ha sufrido un grave accidente

El presentador confirmó, además, la noticia que había aparecido en el propio perfil de Twitter de Pedro Baños sobre un accidente deportivo, y actualizó sobre su situación de salud: "El gran Pedro Baños ha sufrido un accidente, no es una cosa de broma, sino seria, hizo una Estirpe de los libres absolutamente aniquilado, y hoy ha sido operado, está bien, con mucho dolor, diferentes lesiones", ha declarado el comunicador vasco sobre el estado de salud del coronel leonés.

Pedro ha tenido un accidente deportivo y va a estar desconectado una temporada. Para asuntos urgentes, atenderá su esposa. Pedro siente el inconveniente y espera volver a atender lo antes posible a las personas que amablemente le siguen. Jacqueline. — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) May 22, 2020

Íker Jiménez ha despedido el homenaje a su amigo Merlín dando las gracias a los veterinarios que les atendieron, por su labor, tanto en el problema de Merlín como en el de Tao.