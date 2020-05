Sale a la luz el trabajo oculto de Broncano para Iker Jiménez años antes de su reciente 'pique' Ecoteuve.es 22/05/2020 - 19:20 0 Comentarios

Quequé destapa en 'La Vida Moderna' que el cómico colaboró en 'Milenio 3'

David Broncano lleva varias semanas queriendo tender puentes con Iker Jiménez después de que este se enfadara por varios chistes que se lanzaron en La Resistencia sobre la reivindicación que hizo el periodista de haber augurado la crisis del coronavirus que ha puesto en jaque a todo el planeta.

"¿Habéis visto lo de Iker Jiménez, que está diciendo estos días, con lo del coronavirus, 'Os lo dije'. Te dan ganas de decir 'con lo único, ¿No?, porque con la niña de la curva...", afirmó Jorge Ponce entre risas en el programa de Movistar+. "Si tú crees en todo, en todas las cosas de creer... En el chemtrail, la niña de la curva, las caras de Bélmez, las pandemias y en la inocencia de la Infanta Cristina... Tú crees en todo... En alguna cosa aciertas", añadió ante las carcajadas de Broncano.

Después de la polémica, el humorista ha dejado claro que todo era una broma e incluso ha invitado a Iker Jiménez a su programa para zanjar el conflicto. Esta semana, Broncano se ha llevado además una gran sorpresa después de que Quequé sacara a la luz en La Vida Moderna que el vínculo entre su compañero y el presentador de Cuarto Milenio es mayor del que pensaban.

El trabajo oculto de Broncano para Iker Jiménez

Broncano aseguró no saber de qué estaba hablando y el salmantino lanzó un audio de 2014 del programa Milenio 3 que Iker Jiménez y Carmen Porter conducían en la Cadena SER. En un momento dado, la periodista hablaba de un investigador llamado John Albert que seguía la pista de un barco desaparecido. Al rescatar unas declaraciones suyas, se pudo escuchar la voz de David Broncano traduciendo (con interpretación incluida) sus palabras al castellano.

El presentador explotó de risa al darse cuenta de lo que estaba pasando y contó que en su momento, su mesa en la redacción de la emisora estaba pegada a la de Iker Jiménez. "En 2014, intuyo que estaría por ahí en los pasillos y me diría: 'Oye chaval, a ver si me puedes doblar esto", explicó entre carcajadas el cómico. "Por tanto... ¡esto me convierte en colaborador de Iker Jiménez!", bromeó Broncano.

"Por eso, es absurdo un beef entre gente que ha estado colaborando codo con codo", vaciló Quequé antes de que los tres propusieran enviarle el vídeo a Iker Jiménez para facilitar la reconciliación entre ambos.