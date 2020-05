"Es absurdo y ridículo": una inesperada pregunta de TVE descoloca a Cayetano Rivera Ecoteuve.es 15:10 - 22/05/2020 0 Comentarios

Interviene en La 1 para mostrar su indignación con el Gobierno por su trato a la tauromaquia

Cayetano Rivera ha intervenido en La mañana de La 1 para poner de manifiesto el descontento de la tauromaquía con el Gobierno ante la falta de "ayudas" al sector para hacer frente a la crisis económica derivada al parón por el coronavirus.

El torero ha afirmado que está "dispuesto a salir a la calle" argumentando que "No hay derecho que se trate a otra industria de forma especial y a nosotros se nos dé la espalda".

Lea también: María Casado: "Siempre he defendido la camiseta de TVE; proyecto que me ofrecían, allá que iba"

Luego, Diego Losada, ahora al frente del programa tras la salida de María Casado, ha preguntado a Cayetano por su opinión de que se utilice su nombre para referirse, de forma "despectiva", a las personas que se manifiestan contra el Gobierno con cacerolas, como se llegó a decir en el Congreso: "Quería que lo valorases. ¿Qué te parece?.

"Me parece ridículo que se utilice el nombre de una persona para identificar un movimiento. Me da exactamente igual", ha respondido el torero. "Es absurdo y ridículo. No es Cayetano. Es Pedro, es Juan, es Pablo, María... hay muchísima gente que se siente desatendida y desamparada. No es cuestión de uno, sino de muchos".