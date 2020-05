El sorprendente mensaje del padre de Adara tras la expulsión de Elena en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 22/05/2020 - 11:02 0 Comentarios

Jesús Molinero se ha posicionado en el reality junto a Hugo, su exyerno

Supervivientes 2020 celebró este jueves su última gala desde Honduras. En las próximas horas, los cinco concursantes que aún quedan en liza emprenderán su viaje de regreso a España en un avión diferente al del equipo del reality que se desplazó el pasado mes de febrero a los Cayos Cochinos para "la edición más extrema" de toda la historia del formato.

Elena resultó expulsada en su duelo contra su gran amigo Jorge y abandona el concurso a las puertas de su gran final, que se celebrará en las próximas semanas en el plató de Telecinco. Uno de los primeros en pronunciarse públicamente tras conocerse el veredicto de la audiencia fue Jesús Molinero, padre de Adara, que sorprendió a todos con un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Lea también: El motivo legal del regreso anticipado de los concursantes de Supervivientes 2020 a España

"La verdad es que me hubiera gustado más un duelo a muerte al amanecer en la final entre Hugo y ella. Jorge es muy buena persona pero en estos realitys necesitamos emociones y a mí no me ha transmitido nada", escribió la expareja de Adara, que durante toda la edición se ha posicionado con Hugo, el ex de su hija y padre de su nieto.

En varias ocasiones, Jesús Molinero ha mostrado su apoyo al uruguayo con varios mensajes en los que ha celebrado que Hugo ganara pruebas de inmunidad o de recompensa. Este jueves, el padre de Adara festejó el pase de su exyerno a la gran final de Supervivientes, donde espera que se convierta en el ganador del concurso.

La verdad es que me hubiera gustado más un duelo a muerte al amanecer en la final entre @HugoGHRV y ella. Jorge es muy buena persona pero en estos realitys necesitamos emociones y a mi no me ha trasmitido nada. — Walter White ????????????JESUS MOLINERO (@Discovery4k) May 21, 2020

Vale @HugoGHRV en la final, lo que le ha costado estar ahí, sin duda se lo merece. Cuánto me alegro. — Walter White ????????????JESUS MOLINERO (@Discovery4k) May 21, 2020