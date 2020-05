Vicente Vallés, contundente: "Lo uno y lo contrario caben en el mismo Gobierno" Ecoteuve.es 22/05/2020 - 11:01 0 Comentarios

El presentador Vicente Vallés vuelve a dar un repaso crítico a los vaivenes del Ejecutivo en menos de dos minutos

Al igual que la comentada entrevista de Matías Prats a Pablo Iglesias, los análisis directos, claros, concisos y exprés sobre las cambiantes decisiones del Gobierno en distintos ámbitos de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 que realiza Vicente Vallés en Antena 3 Noticias 2 se están volviendo virales entre los telespectadores por su contundencia.

Vallés pudo, recientemente, en menos de dos minutos, desmontar el criterio cambiante de Sanidad sobre el uso de mascarillas entre la población, con muchos vaivenes, y también, desacreditar los dudosos métodos del sociólogo José Félix Tezanos en el CIS.

Lea también: "La conclusión es que no hay conclusión": las rectificaciones del Gobierno desconciertan a Vicente Vallés

El mismo tiempo le ha bastado para hacer un repaso a la polémica reforma laboral, que aún no se sabe si será íntegra o parcial: "Nadia Calviño dice que es un debate absurdo, Pablo Iglesias dice que hay que derogar toda la reforma laboral, José Luis Ábalos asegura que sólo hay que derogar las partes más lesivas", así comenzaba la dura crítica del periodista a las volátiles informaciones que se han sucedido sobre esta reforma, nada clara ni siquiera para los propios políticos que se supone que la están llevando a cabo.

"Lo uno y lo contrario cabe en el mismo Gobierno"

"Como ven, todas las opiniones, lo uno y lo contrario, caben en el mismo Gobierno", ha proseguido el presentador.

"Éste es sólo un episodio más de los vaivenes sobre la reforma laboral, porque van a poder verlo en nuestra pantalla. En el programa electoral del PSOE del año 2015, Pedro Sánchez prometía derogar con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP. Lo mismo prometía en el programa de las elecciones del año 2016, el mismo texto. Sin embargo, ese mismo texto cambió para las elecciones de abril y de noviembre de 2019, cuando Pedro Sánchez prometió eliminar o derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, no toda la reforma laboral. Pero esto cambió de nuevo en el acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos de hace cuatro meses, donde en su apartado 1.3 se lee 'derogaremos la reforma laboral', sin más", ha dicho el conductor del informativo con respecto a lo cambiante de las decisiones, haciendo toda una cronología.

Lea también: "¿Cómo ha podido ocurrir?": Matías Prats pone contra las cuerdas a Pablo Iglesias

Asimismo, Vallés ha refrescado la memoria de los televidentes con un total del presidente Sánchez: "Y así lo confirmó Pedro Sánchez en el debate de investidura", ha dicho Vallés en referencia a introducir las declaraciones del líder socialista: "Este Gobierno, señoría, cree firmemente en el diálogo social, en el diálogo y en el acuerdo social, por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del 2012", aseguraba Sánchez en el debate.

"O es íntegra o parcial, pero no ambas"

"'Derogar la reforma laboral'. Ahora, el pacto que PSOE y UP han acordado con Bildu dice, precisamente, eso, derogar de manera íntegra la reforma laboral, aunque en el Gobierno unos dicen que sí, otros dicen que no y otros, a medias. Falta saber lo que opina Pedro Sánchez, que, de momento, no se ha pronunciado. Lo que sí es evidente es que la palabra íntegra significa algo muy distinto de la palabra parcial. O es íntegra o parcial, pero no podrá ser ambas cosas", ha concluido el periodista sobre esta montaña rusa informativa.