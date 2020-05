El brutal corte de María Patiño a Antonio Montero: "Eres la peor persona con la que he trabajado" Ecoteuve.es 21/05/2020 - 19:14 0 Comentarios

La presentadora y Gema López se enfadan con su compañero en 'Sálvame'

Máxima tensión en el plató de Sálvame. La idea del programa de reabrir el cajón de los secretos, para combatir el estreno de Pasapalabra, ha provocado un terremoto en el plató de Telecinco después que se removieran viejas guerras del pasado. La que mayor trascendencia ha cobrado, la del polígrafo oculto al que se sometió Lydia Lozano hace 15 años sobre Ylenia Carrisi.

Este miércoles, la tertuliana dejaba a todos en shock al revelar algo sobre Antonio Montero que no había contado nunca. "Tú me dijiste '¿Me das los datos y vamos a medias?' ¡Falso! ¡Que eres un falso! Me ponías a parir, te dije que no pero tú creíste en mí", le dijo entre gritos a su compañero antes de recordar que él llegó a viajar a Santo Domingo. "Te lucraste y me voy a callar porque esto me lo he comido durante años", aseguró dejando boquiabierto a todos sus compañeros.

Lea también: Los ocho secretos que ha desvelado Sálvame para bombardear a Pasapalabra

Este jueves, Sálvame ha continuado con el asunto y María Patiño ha sorprendido a Antonio Montero con una sorprendente afirmación nada más comenzar el programa. "Eres la peor persona con la que he trabajado", aseguró en varias ocasiones la presentadora de Socialité."Si María no hace eso, no es protagonista", se quejaba el tertuliano, molesto con las palabras de su compañera.

"Le he descubierto en una mentira cuando estaba hablando a mis espaldas y me he dado cuenta una vez más de qué tipo de persona es", insistió María Patiño en una polémica que se desencadenó durante la publicidad. Según han explicado, Montero habría mentido a Gema López al pedirle disculpas por un enfado de la periodista y este, en lugar de reconocer su error, le ha echado la culpa a María Patiño. Todo ello, con la mala suerte de que Patiño llegaba en ese momento y lo pudo escuchar todo.

Gema López y María Patiño, contra Antonio Montero

Poco después, los tres se volvían a enfrentar después de que Montero insinuara que Patiño y López habían participado en "posados robados pactados" con algunos paparazzis, algo que ellas negaron en rotundo.

A partir de ahí, los puñales han volado en el plató y Patiño ha asegurado que Montero es "un traidor y un mal compañero", calificativos a los que se han sumado otras tertulianas, como Mila Ximénez o Chelo. "Te gusta enmerdar. La confianza da asco y tú hoy la estás dando", le reprochó Gema López. "¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza?", preguntaba finalmente Patiño.