La reacción de Susanna Griso cuando un doctor le dice en directo que es psicorígida

El médico de 'Espejo Público' afirma que la presentadora es "excesivamente puntillosa"

Susanna Griso ha protagonizado un distendido momento en Espejo Público a raíz de una regañina en directo a su compañero Gonzalo Bans por cruzarse delante de la cámara: "¿Te has quedado a gusto verdad?", le ha dicho en un tono amable.

"Los dos somos muy puntillosos", ha añadido la catalana explicando que "yo, que ya lo soy, me he encontrado con alguien que es la horma de mi zapato porque si yo digo una cosa, él dice que no y añade que hay una cláusula que pone esto otro....".

El doctor José Carlos Fuertes Rocañín ha aprovechado su conexión para afirmar que tanto Susanna como Gonzalo son "excesivamente perfeccionistas y puntillosos, incluso yo diría que un poquito rígidos, muy estrictos, y os gusta que todo discurra por el camino de la pesudoperfección".

Griso se ha quedado estupefacta y el médico ha tenido que aclarar que no había dicho "ninguna cosa que sea negativa" puesto que "la psicorigidez es también equivalente a tenacidad, constancia, paciencia, incluso que va de la mano del rigor".

"Eres una psicorígida", señalaba entre risas Alfonso Egea mientras que ella ha terminado por decir: "Bueno, no me tenía yo por psicorígida, pero si hay que definirse como tal...".