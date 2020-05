María Casado: "Siempre he defendido la camiseta de TVE; proyecto que me ofrecían, allá que iba" David Saiz 8:51 - 22/05/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora tras su salida de la cadena pública

"TVE me comunicó que no seguía, pedí una excedencia y me llamó Antonio Banderas"

Casado dirigirá Soho TV, la productora de televisión que ha puesto en marcha el actor

En solo dos semanas, la vida de María Casado ha dado un vuelco total. Era la presentadora de Las mañanas de La 1 hasta que TVE le comunicó su relevo de cara a otoño. Decidió marcharse el pasado viernes tras pedir una excedencia y, ahora, acaba de hacer oficial su fichaje para liderar la productora de televisión que Antonio Bandera ha puesto en en marcha en Málaga. "Mi teléfono ha echado humo estos días", admite la presentadora en conversación con ECOTEUVE.ES. "He sentido el cariño de toda la profesión".

A ese mismo teléfono al que le han llegado cientos de felicitaciones es al que llamó el actor malagueño cuando se enteró que no iba a seguir en el programa que presentaba desde hace cuatro años. Al leer la noticia, Banderas se puso en contacto con ella. "Fue la llamada de Antonio como amigo", recuerda la periodista. "María, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Te llamo en cinco minutos porque tengo que hacerte una propuesta", le dijo el actor. Cuando volvieron a hablar fue para ofrecerle dirigir Soho TV, la división audiovisual de Teatro del Soho, el proyecto cultural que el artista impulsa en Málaga. "Tardé nada en decirle que sí".

Casado, que también es presidenta de la Academia de la Televisión, deja atrás dos décadas en las que ha sido pieza fundamenta en la parilla de TVE. Primero la conocimos como presentadora de los Telediarios, después estuvo al frente de Los Desayunos y, por último, pilotó el magacín matinal. "Solo puedo decir cosas bonitas de mis 20 años ahí", asegura la periodista. En su marcha, dice, "no ha habido nada feo".

¿Por qué aceptó tan rápido un cambio de trabajo tan grande, con mudanza de ciudad incluida? ¿Tenía ganas de nuevos retos?

Nunca es solo un cambio de trabajo: es un cambio de vida. En este caso, dedicarme a crear una televisión, gestionarla, montar equipos, parir proyectos... Es una parte que me apetecía mucho. Sin olvidar que en cualquier momento puedo presentar algún proyecto. Me siento nueva otra vez y eso es maravilloso a mis 42 años.

Conoció a Antonio Banderas en una comida en Marbella, hace dos años. ¿De qué hablaron para congeniar tanto? ¿Tenían la misma idea sobre televisión?

Había entrevistado a Antonio Banderas en Los Desayunos un par de veces. En Marbella, empezamos a hablar de cómo veíamos el panorama y ambos teníamos el mismo concepto. Hay una televisión cercana, de proximidad, inmediata, que es lo que yo he hecho durante 20 años en TVE. Pero me apetecía hacer otra televisión más pausada, con luces largas, que cuente historias, que ponga piel... Se trata buscar proyectos en el formato que sea -documentales, series...- pero con otro tempo, que sirva para algo, que haga reflexionar a la gente.

El coronavirus y el confinamiento ha hecho reflexionar a muchos sobre su futuro. ¿Ha influido este trascendental momento para que se haya animado a perseguir ese sueño de cambio?

Llevo cazando sueños muchos años, sin necesitar una pandemia para saber lo que quiero hacer. Tengo muy claro que hay una vida que hay que exprimirla a tope. Esta situación sí me ha servido para reflexionar y pensar que no iba mal del todo. Estaba en el buen camino, pero ahora vamos a mejorarlo. No me asusta el cambio para nada.

¿Cómo se produjo su salida de TVE? ¿Decidió dejarlo usted? ¿O le comunicaron, primero, los cambios en las mañanas y luego se fue?

A mí se me comunica que no sigo, pienso durante unos días qué hago y decido tomarme una excedencia. Lo que pasa es que justo después llegó la llamada de Antonio y se acelera todo. Han sido tres episodios en muy poco tiempo, pero todo es más sencillo de lo que puede parecer. Natural y sano. No hay nada feo.

¿Es cierto que le molestó las formas de TVE y la manera en que se lo comunicaron?

Yo estoy muy agradecida a TVE. Solo puedo decir cosas bonitas de mis 20 años ahí: por todo lo que he pasado, lo que he aprendido y las oportunidades que me han dado. Cuando echo la vista atrás... ¡No sé lo que me ha quedado por hacer! Seguramente muchas cosas, porque TVE tiene muchas posibilidades, siempre interesantes y divertidas. Pero todo son etapas.

El público se queda con las ganas de verla como presentadora de 'OT' o en otros formatos de entretenimiento...

(Risas) Nunca me he cerrado a nada. Yo siempre he estado defendiendo la camiseta de mi casa. Proyecto que me proponían, allá que iba. He intentado defenderlos todos con el mayor orgullo y responsabilidad. Si hubiera surgido... pero pasó otro tren. Ese que mencionas no era el mío.

En el comunicado, la cadena decía que María Casado "se dedicará a otros cometidos profesionales en TVE". ¿Llegaron a ofrecerle algo?

No hubo tiempo, porque fue todo muy rápido.

Ha conseguido algo muy poco habitual: deja TVE con todos hablando bien de usted.

Alguno habrá que hable mal, pero procuro tratar a la gente como quiero que me traten a mí. Soy una persona muy generosa en eso. Me gusta cuidar a mi gente, a los que trabajan conmigo. Y eso es lo que me llevo.



¿Seguirá como presidenta de la Academia de la Televisión?

Sí, son cargos que se pueden compaginar. Además, la ATV no tiene remuneración económica, es por amor al arte. Cuando tenga reuniones viajaré a Madrid y volveré a Málaga.