Gèrard ('OT 2020'): "Algunos compañeros lo han pasado mal al ver las críticas durante la cuarentena" Adrián Ruiz 21/05/2020 - 13:41 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al último expulsado del talent musical de TVE

El ceutí asegura que a él "no le afectó" leer las redes tras suspenderse el programa

"Las valoraciones del jurado eran iguales y no sacaba nada en claro"

OT 2020 regresó este miércoles a TVE con la celebración de su décima gala. El programa volvió a La 1 para comenzar su recta final después de dos meses de cuarentena por la crisis del coronavirus, que paralizó las grabaciones de numerosas series y formatos de televisión. La noche acabó con Gèrard expulsado por el público y con Bruno y Flavio nominados por el jurado.

Pocas horas después de abandonar la Academia, el ceutí hace balance de su paso por el concurso: "Yo estoy supercontento. He podido tocar varios estilos y al estar nominado varias semanas, he podido elegir temas que me gustan y poder defenderlos como yo quería", explica Gèrard a ECOTEUVE.ES antes de desvelar cómo vivieron la interrupción de su estancia en el programa.

Lea también: El mensaje de apoyo a Fernando Simón desde OT 2020: "Somos muy fans"

"Haber salido y haber leído las redes sociales sí que ha afectado a algunos compañeros. A mí no me ha afectado porque no busco ni investigo, solo he visto lo que me han enviado, pero hay algunos que sí que han sufrido alguna crítica y lo han pasado mal esta cuarentena", confiesa el artista antes de mojarse sobre las polémicas valoraciones del jurado. "Sentía que todas eran igual y no sacaba nada en claro".

Dijiste en la gala tras tu expulsión que tenías ya asumido que eras tú el que se iba. ¿Era algo que intuías ya antes del parón, o lo pensaste a raíz de salir al exterior y leer algo concreto sobre ti?

La última semana antes de la cuarentena lo pasé muy mal porque llevaba ya dos semanas nominado. Después del parón, y de ver las comparaciones y todo, ya tenía hecho el cuerpo y esta última semana la he pasado contento y positivo. Era algo que esperaba, así que he dormido bien. Salir esta semana o salir dentro de dos no determina mucho realmente.

¿Cómo has afrontado esta segunda etapa en la Academia después de la cuarentena? ¿Has entrado con la misma mentalidad, o has cambiado alguna cosa?

Lo que he cambiado ha sido no machacarme tanto cada día ni pensar que soy menos que los demás. Me he centrado en mi canción de la semana, que la cogí porque me la pidieron los fans, y ya está. Quería disfrutar. Antes me machacaba mucho y lo pasaba peor.

¿Crees que te ha beneficiado esta cuarentena para que la gente te conociera mejor?

Sí, sí. Noemí y Manu me lo han dicho también. El hecho de haber hecho vídeos, que eran los primeros que montaba, me ha dado la oportunidad de enseñar una faceta mía que no había enseñado hasta ahora. Estoy súper contento y también por la canción que elegí esta semana, que he estado muy cómodo. Además, salí ayer y hoy ya me meto en el estudio para trabajar en el single. Parar, no paro.

Sería un poco raro también saber que ibas a viajar hasta Barcelona oliéndote que solo iba a ser para una semana. ¿Te preguntaste si merecía la pena?

Sí que lo pensé, pero realmente merece la pena. Como dijo Hugo en la gala, aunque fuera solo para una semana no importaba. He disfrutado muchísimo con mis compañeros y lo volvería a repetir. Una semana en la Academia con los profesores y los compañeros es genial.

¿Llegasteis a temer que no podríais volver al programa?

Sí, lo llegamos a pensar. O que no íbamos a volver, o que iba a haber una semifinal y final de 9 personas. Me sorprendió un montón cuando nos dijeron que volvíamos con las galas que quedaban. Samantha nos dio toda su energía positiva por WhatsApp.

¿Hablabais todos los días entre vosotros?

Sí. Si no todos los días entre los 16, sí que tenía videollamadas con Anne, Samantha, Flavio, Rafa... hablábamos todo el tiempo. Algunas veces organizábamos llamadas de 16 o de 18 incluso, y siempre hemos mantenido el contacto.

Desde el momento en que saliste de la Academia, ¿cuánto tardaste en abrir Twitter y buscar tu nombre?

Lo primero que hice al encender el móvil fue dejarlo a mi lado porque no paraba de sonar. Luego me llamó mi padre, le cogí la llamada y hablé con él. No me metí en redes sociales hasta que llegamos al aeropuerto, que teníamos mucho tiempo libre. Ahí nos metimos en Instagram.

¿Te dio miedo ese momento?

Sí. Yo soy muy rayado y pensaba 'a ver si gusto, a ver si la he cagado...'. Me metí en Instagram y no vi nada de lo que preocuparme. Twitter no lo abrí hasta que pasaron tres o cuatro días.

¿Cómo habéis gestionado en conjunto toda la información del exterior? ¿Crees que puede desestabilizar a los que siguen dentro de cara a la recta final?

Haber salido y haber leído las redes sociales sí que ha afectado a algunos compañeros. A mí no me ha afectado porque no busco ni investigo, solo he visto lo que me han enviado, pero hay algunos que sí que han sufrido alguna crítica y lo han pasado mal esta cuarentena. Ahora han entrado en la Academia y ya se han olvidado, se centran en el concurso y fin. Eso no les influye.

Que tu última actuación en el escenario de OT 2020 fuese con Anne es algo poético, ¿no?

Sí, fue súper guay. Primero porque es su single y es una canción preciosa. Que yo participe con ella tocando la guitarra.. Estoy muy orgulloso de ella. Además, en esta gala Capde y yo le hicimos los coros a Nia en Quimbara, y también canté Pillow Talk. Fue una gala completita para ser la última, y estoy contento. Era la mejor forma de irme.

¿Pudiste ver a Anne cuando saliste de la Academia?

Sí, sí. En los ensayos no pude ni tocarla con el codo, siempre teníamos que guardar las distancias. Cuando llegué al hotel piqué a su puerta y estuvimos hablando.

De las polémicas en las que se ha visto envuelto el programa en esta edición, ¿cuál te ha sorprendido más? Algún comentario fuera de tono que se haya sacado de contexto, lo de Estrella Morente y Nia...

Quizás lo de Estrella Morente y Nia, pero no sé. De esas cosas no me entero y además creo que estando ahí dentro se le da muchísimo bombo.

Antes de la cuarentena, Nia era la clara favorita para ganar. ¿Crees que todo sigue igual tras el confinamiento o algún otro concursante ha salido reforzado?

Yo ayer ya dije que quien creía que podía ganar era Nia, pero lo piensa mucha gente, porque es constante, muy trabajadora, lo borda en todas las galas, yo que sé. Yo cada vez que la veo, en los ensayos o en los pases, se me pone el bello de punta siempre. Creo que va a ser ella, pero cada concursante tiene su valor musical. Flavio tiene un registro muy bonito, Eva ayer estuvo flipante, Anaju tiene su garra... Cada uno tiene su cosa.

Este año, han sido polémicas las valoraciones del jurado, en especial las de Natalia Jiménez. ¿Hay alguna que te haya molestado?

Yo tenía un poco de batalla con eso dentro de la Academia. Yo sentía que todas las valoraciones eran iguales y no sacaba nada en claro. Pero a todo el mundo por igual le podía tocar una buena que una mala. A mí me pilló varias galas que no había ninguna buena, pero al final todo se basa en opiniones subjetivas. Las valoraciones del jurado no son objetivas y se basa en los gustos de cada uno. Lo que pasa es que vienen de profesionales, pero ya está... fin.

¿Qué balance hace de su paso por el concurso?

Yo estoy supercontento. He podido tocar varios estilos y al estar nominado varias semanas, he podido elegir temas que me gustan y poder defenderlos como yo quería. Creo que he ganado en expresión y he notado que he tenido una evolución dentro de la Academia. Ayer hablaba con Mamen que nos fuimos en la cuarentena y durante ese tiempo no paramos, sino que seguimos manteniendo los ejercicios, las clases y creo que eso es muy importante.

OT ha sido tu primer contacto con la televisión. ¿Te ves participando en otro programa? ¿Tu cara me suena?

¡Uy! Me encantaría Tu cara me suena. Me encanta imitar y lo he hablado con Rafa y con Jesús, que estaría super guay ir a Tu cara me suena. Podrían hacer una edición con concursantes de Operación Triunfo. También me veo en Masterchef, ¿eh? Me encanta cocinar.

Has sido uno de los últimos en ponerte a trabajar en tu single. ¿Te has sentido presionado al ver cómo lo iban lanzando tus compañeros dentro de la Academia?

Cada uno se toma su tiempo. Si te tomas las cosas con prisa, no van a salir bien como uno quiere. Hay algunos compañeros que han sido más rápido sacando single y yo he tardado más tiempo en componer algo con lo que estaba contento. El hecho de meterme en un estudio para mí es muy importante. Hay muchos métodos de trabajo, pero a mi me encanta poder participar en la base instrumental. Depende mucho de cada uno, todos tienen una forma de trabajar y a mí me gusta tomar partido en la elaboración.

¿Qué puedes contarnos del single?

El productor es Kim Fanlo (excomponente de Nena Daconte) y esta misma tarde he quedado con él para grabar cosas y formar la base a partir de la guitarra. Kim Fanlo es muy profesional. Es cierto que durante la cuarentena no hemos podido hablar mucho, pero ya está en el estudio de Barcelona y ahora podemos avanzar.

¿Crees que este parón por la cuarentena os ha podido perjudicar profesionalmente? ¿Os sentisteis frustrados por que os tocara a vosotros vivir esta situación?

Eso lo hemos hablado, que somos una edición que madre mía lo que nos ha tocado vivir. A nosotros y a todo el mundo en realidad. Hay artistas que mundialmente han tenido que cortar sus giras y sus conciertos y es una pena. Qué le vamos a hacer... Nosotros lo que podemos hacer es trabajar en nuestros singles, en componer y cuando todo vuelva a la normalidad, sacarlo todo.

La gira se ha suspendido también por el coronavirus. Supongo que es algo que ya os esperabais...

Claro, la gira estaba prevista para junio y era imposible. A ver si podemos hacerla otro año o para finales de este, no lo sé. Ojalá podamos retomarla, porque yo tenía mucha ilusión y veía que la gente tenía muchas ganas de ver esta gira de OT. A ver si se puede hacer.

Durante la cuarentena, colaboraste con Roi (OT 2017) en esa divertida cover de La Gozadera. ¿Habéis hablado de trabajar juntos ya en un tema de tu disco o en alguno del suyo?

Roi puso una publicación en Instagram diciendo que había compuesto una canción y que estaba buscando gente con la que colaborar. A mí se me pasó por la cabeza que yo quería cantar con él esa canción, porque me cae superbien y después de haberlo conocido, he visto que es supertrabajador y superpendiente. Le hablaba y me respondía enseguida haciendo lo que le pedía. Con Miki hablé y le dije lo de tocar la guitarra en su próximo single, pero fue un poco de broma. A ver si es posible y puedo cantar un poquillo con él.

¿Lo de Roi está confirmado?

No, no, es algo que me encantaría, pero ya hablaré con él y se lo pediré.

Aparte de Roi, ¿has hablado con algún otro concursante de años anteriores?

Sí, hablé con Amaia, con Cepeda, con Alba Reche, con Sabela...

¿Qué te dijo Amaia?

Amaia me dijo que le gustaba mi paso por OT y que la tenía ahí para lo que quisiese. Me dijo que tenía su apoyo y fue superamable y superagradable. Hablamos un poco pero ahí está el contacto...