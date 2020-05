Máximo Huerta reaparece en Telecinco y lanza un piropo a Mediaset tras su despido de TVE Ecoteuve.es 21/05/2020 - 12:46 0 Comentarios

El presentador intervino en 'Sálvame' para presentar su nueva novela

Máximo Huerta reapareció este miércoles en Telecinco, el canal que fue su casa durante tanto tiempo como presentador de informativos y El programa de Ana Rosa. En esta ocasión, intervino en Sálvame para promocionar su nueva novela, Con el amor bastaba.

La aparición de Huerta en Mediaset se produce unos días después de que anunciase su despido de TVE, donde ha presentado en los últimos meses el programa matinal A partir de hoy. "Me lo han quitado", dijo como humor.

Lea también: TVE "echa" a Máximo Huerta: "Nos fuimos con el ERTE pensando que volveríamos"

Jorge Javier Vázquez preguntó a Huerta el secreto para vender tantos libros. El escritor explicó que intenta hablar de personajes "únicos, distintos, raros... la normalidad no existe y en Mediaset tampoco y ese es el éxito de la cadena y, probablemente, de mis libros, donde hablo de cosas normales".

Jorge Javier: "¡Qué gusto no ser ministro en estos momentos!"

Esa no fue la única referencia de Huerta a Mediaset, ya que hizo algún guiño a los contenidos de los que hablaba Sálvame esa tarde, como el conflicto de Adara con su padre o los conflictos familiares de los concursantes de Supervivientes. "A todos les falta comunicarse. Bueno, en el Congreso también", lanzó irónico.

"¡Qué gusto no ser ministro en estos momentos!", le dijo Jorge Javier: "Eso lo dice mi madre, yo no. El pensamiento 'de la que me he librado' no lo he tenido", explicó Máximo Huerta que, por otra parte, afirmó que estaba enamorado pero que había pasado el confinamiento solo y "empastillado: de la cama al sofá".