La llamada de Antonio Banderas a María Casado: "¿Qué ha pasado? Tengo algo para ti"

La presentadora deja TVE para dirigir la productora de televisión del actor

María Casado acaba de dar un giro a su carrera. Después de 20 años en TVE, la presentadora deja la cadena pública tras anunciarse su relevo en las mañanas de La 1: a partir de la próxima temporada, su puesto lo ocupará Mónica López.

La sorpresa llegó unos días después, cuando se hizo público su fichaje por Antonio Banderas para dirigir la productora que el actor acaba de poner en marcha. "Ha sido todo muy rápido", confiesa la periodista, que el viernes se despidió precipitadamente de su programa, solo una semana después de anunciarse los cambios en TVE de cara a otoño.

Pero, ¿de dónde viene la relación entre periodista y actor? "Antonio Banderas y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años, yo le había entrevistado y nos reencontramos en Marbella hace dos años. Hablamos de televisión porque yo ya estaba con el runrún de que me apetecía hacer otras cosas", ha relatado en La Ventana de la Cadena SER.

"Cuando salió la noticia, se enteró y me llamó. Lo primero que me preguntó es cómo estoy, después qué había pasado y lo tercero que me dijo fue: 'dame cinco minutos y te vuelvo a llamar que creo que tengo una cosa para ti", ha relatado. "Me llamó a los cinco minutos y tardé segundos en contestarle. Sabía que iba a estar donde me querían".

"Haremos programas que sumen, con valor añadido"

En su nuevo cargo como responsable de Soho TV, María Casado ha explicado su nuevo cometido. "Nuestra filosofía es poner en marcha programas que sumen, con valor añadido, que respiren. Vamos a buscar historias con piel. El abanico es amplio y tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Vamos a empezar de cero pero la verdad es que ya tenemos varios proyectos encima de la mesa".