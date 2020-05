El sorprendente ultimátum de Lydia Lozano a 'Sálvame' tras destapar su polígrafo sobre Ylenia Carrisi Ecoteuve.es 20/05/2020 - 18:59 0 Comentarios

La colaboradora, derrumbada tras reencontrarse con los fantasmas del pasado

Sálvame ha utilizado a Lydia Lozano de escudo humano contra Pasapalabra. El programa sabe que la tertuliana es un filón de audiencias y que hace falta pincharle poco para que se coloque en el epicentro de un dramático espectáculo. En esta ocasión, lo han conseguido dándole donde más le duele: desempolvando su viejo escándalo mediático sobre Ylenia Carrisi.

El pasado lunes, la dirección del programa desveló que Lydia Lozano se sometió en 2005 a un polígrafo secreto que jamás se llegó a emitir. Este se celebró con las puertas blindadas y ante un reducido número de responsables de Telecinco, que querían descubrir que la periodista creía en sus palabras a la hora de asegurar que tenía evidencias de que la hija de Romina y Al Bano seguía con vida.

Este martes, Lydia Lozano se ausentó en el programa al pasar una mala noche. El programa aprovechó entonces apra ponerse con Amável, el poligrafista que examinó a la canaria, para preguntarle cómo fue aquella tarde tan dura para la colaboradora. El portugués se mostró prudente y aseguró que él solo sacaría a la luz lo que pasó en ese polígrafo si Lydia le da permiso.

Lydia reapareció este miércoles en Telecinco con un estricto ultimátum a Telecinco: "Si quieren que siga trabajando, Amável no viene. Si se emite, me voy para siempre", ha amenazado la tertuliana, que no ha podido evitar derrumbarse de nuevo ante las cámaras de su cadena.

Lydia Lozano se derrumba tras su amenaza

La periodista se vino abajo después de discutir con Kiko Matamoros al que echó en cara que parecía saber más del tema que ella misma. "Es evidente que tú sabías poco, nada de lo que contaste fue verdad, nada. Se demostró todo lo contrario, atacar ahora a los compañeros porque participan de una historia que tú hiciste pública, estoy harto del rollo este o jugamos o no, pero encima la culpa no la vamos a tener nosotros", le recriminó encendido su compañero.

Jorge intentó mediar entre ambos: "Solo te puedo decir lo que siempre te digo: gracias", le dijo a la colaboradora, que se rompía en un mar de lágrimas. "Prometí a mi madre que no lloraría. Bastante estamos pasando que hace mogollón que no la veo... Un beso mamá, te quiero mucho", afirmó antes de desvelar el disgusto que se ha llevado su progenitora al ver que toda esta pesadilla se volvía de nuevo contra su hija.