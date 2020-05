Los ocho secretos que ha desvelado 'Sálvame' para bombardear a 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 20/05/2020 - 15:07 0 Comentarios

Estas son las supuestas bombas que ha destapado el programa de Telecinco

Telecinco prometió el pasado viernes que este lunes 18 de mayo, a las 20.00, se viviría en Sálvame "la madre de todas las tardes". Este gran cebo no era más que una estrategia de la cadena para combatir el estreno del nuevo Pasapalabra de Roberto Leal en Antena 3.

A pesar de todo, la maniobra acabó funcionando, al menos por un día, ya que el programa de Mediaset (19.5%) acabó imponiéndose al concurso de Atresmedia (18.1%) en su primera batalla por las audiencias.

Lea también: Sálvame pide disculpas a Ramón García: "Tenemos que aclarar algo"

¿De qué se trataba este supuesto 'bombazo'? Telecinco ha decidido atraer la atención de los espectadores abriendo un cajón en el que guarda muchos secretos sobre famosos y colaboradores del programa que, por diferentes motivos, nunca vieron la luz.

A lo largo de esta semana, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha ido desvelando algunos de ellos, aunque la decisión de no revelar la identidad de sus protagonistas enfadó a la audiencia, que criticó al programa por "engañar" y "vender humo". Tanto es así que este martes, el espacio de Mediaset daba los primeros nombres y algunas pistas para acotar el círculo de famosos que están implicados en cada secreto. Repasamos todos y cada uno de ellos.

SECRETO 1

"Hace dos años llegan a la redacción de Sálvame unas fotografías de un hombre casado muy famoso en las que aparece con otra mujer. De hacerse públicas estas fotos, uno de los matrimonios más consolidados de este país se rompería en mil pedazos".

SECRETO 2

"Viajamos al año 2016. En ese momento se graba un vídeo de un miembro de la familia del Rey; un vídeo que se intentó hacer desaparecer por todos los medios, pero que alguien guardó una copia de esa grabación y la envió a Sálvame".

Dato: Es el vídeo que más presiones ha recibido para que no se emita.

SECRETO 3

"Año 2005. Instalaciones de Mediaset. En este mismo plató y con un equipo reducido de personas, se llevó a cabo un polígrafo secreto a Lydia Lozano. ¿El objetivo? Saber qué ocurrió realmente con el caso de Ylenia Carrisi. Lo que allí se vivió dejo marcados a todos los presentes y el programa ha tenido acceso a este polígrafo".

SECRETO 4

"Dos informadores anónimos, en fechas distintas, se presentan en la redacción de Sálvame con material de alto voltaje que compromete seriamente la imagen pública de dos personas famosas. Unas pruebas que, de conocerse, también arrastrarían a sus respectivas familias".

Pistas: Son un deportista y un miembro de una conocida familia española. Ambas historias son paralelas, no están relacionadas. Ambos han acudido alguna vez a Sálvame como invitados.

SECRETO 5

El secreto 5 aún no ha sido revelado.

SECRETO 6

"Un colaborador fue pillado siendo desleal a su pareja. Se hicieron fotos y se grabaron vídeos en actitudes muy comprometidas que Sálvame compró y nunca ha llegado a emitir. Solo ese colaborador conoce la existencia de ese material, que sigue en poder de la dirección".

Pista 1: Es un hombre

Pista 2: La pillada fue en el norte de España

Autoinculpación: Kiko Matamoros asume la identidad del secreto pero matiza que las fotos se realizaron cuando ya había roto su matrimonio con Makoke.

SECRETO 7

"Hace cuatro años se hizo un polideluxe que incluía una pregunta que jamás vio la luz en directo. ¿Por qué? Porque quien se sometió a esa pregunta sufrió un ataque de ansiedad al conocer el veredicto. Si se hubiera hecho público, su carrera hubiera terminado".

Identidad: María Jesús Ruiz

SECRETO 8

"Año 2016. Un redactor de Sálvame haba por teléfono con Carmen Bazán. Al terminar, ella deja su móvil descolgado por error y grabamos su conversación posterior con otra persona hablando mal de Belén Esteban. En ese momento, se decidió no emitir esa grabación fortuita... hasta hoy".

Audio revelado: Carmen Bazán acusó a Belén Esteban de mentir en los detalles que ha tenido a lo largo de su vida con su nieta Andreíta. "Ella solo quiere dinero, no quiere otra cosa. No hay nadie que le diga que no está sentada ahí por sus méritos, sino porque se sentó a hablar del padre de su hija. No tiene nadie cojones".