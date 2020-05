Rocío Flores "pide a gritos" la llamada de su madre Rocío Carrasco: "Todos sabemos quién le impide levantar el teléfono" Ecoteuve.es 20/05/2020 - 11:00 | 11:35 - 20/05/20 0 Comentarios

La concursante de 'Supervivientes' se derrumbó al hablar de su mala relación

Rocío Flores protagonizó uno de los momentos más destacados del último Supervivientes 2020: Tierra de Nadie. El programa sometió a los concursantes a una prueba en la que todos debían hacer una catarsis mientras cruzaban un puente en el que, poco a poco, iban compartiendo con los espectadores algunos episodios desconocidos sobre sus vidas.

La expectación con la hija de Antonio David era máxima. La joven empezó pidiendo perdón entre lágrimas a su hermano pequeño por las veces que le había fallado. "Hay algo de lo que me culpabilizo todos los días cada vez que me levanto. Es en una etapa de mi vida no haber podido estar con mi hermano cuando quizás más me necesitaba", empezó contando.

"No haber podido estar con él y no haber podido ayudarle como hice siempre. También me culpabilizo mucho sobre todo cuando era muy pequeña y me tenía que hacer responsable de cosas que a lo mejor por edad no me correspondían, y ver que intentas que haya ese punto de inflexión, esa conexión, no por mí, sino por el que viene detrás de mí y no lo consigues... ", siguió diciendo antes de desvelar por qué se sentía culpable.

"A lo mejor en la etapa más dura que hemos vivido en casa no supe estar a la altura como hija. Soy muy cabezota y a lo mejor irme a la cama sin pedirle perdón o simplemente sin decirle que le quiero o darle un beso", dijo en referencia a su padre.

Rocío Carrasco pide a gritos la llamada de su madre

Como no podía ser de otra forma, Rocío Flores habló también de la nula relación que tiene con su madre y no le tembló el pulso a la hora de señalar a la persona que parece ponerse entre ambas para que no se reconcilien. "El llevar tantísimos años sin hablar con ella, el fracaso en cada intento y el ver la relación que a lo mejor puede tener mi padre con su madre o la de amigas... Es muy doloroso porque el tiempo nunca vuelve", señaló derrumbada. "Puedo dar gracias de que tengo a Olga de que es mi segunda madre pero siempre falta... la segunda parte".

Carlos Sobera pidió entonces la palabra para preguntarle a Rocío Flores por ese posible acercamiento con su madre. La robinsona explicó que ella estaría encantada de que sucediese, por ella y por su hermano. "¿Pero crees que hay algo o alguien que impide a tu madre levantar el teléfono?", planteó el presentador mientras ella asentía. "¿Quién crees que puede ser?", insistió el vasco.

"Lo sabes tanto tú, como yo, como todo el mundo", respondió en una clara alusión a Fidel Albiach, marido de Rocío Carrasco. Al devolver la conexión con plató, todos los colaboradores coincidieron en que Rocío está "pidiendo a gritos" esa llamada de su madre. ¿La veremos en Supervivientes 2020?