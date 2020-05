Lara Álvarez rompe a llorar en 'Supervivientes' con la dramática infancia de Elena: "Me pegaba con una correa" Ecoteuve.es 20/05/2020 - 10:36 0 Comentarios

La madre de Adara Molinero deja helada a la audiencia con un duro testimonio

Elena Rodríguez dejó este martes helada a la audiencia de Supervivientes 2020 durante la emisión del Tierra de Nadie conducido por Carlos Sobera. La madre de Adara Molinero sorprendió a todos al realizar un desgarrador testimonio sobre su infancia por el que ni Lara Álvarez pudo aguantar las lágrimas.

La concursante se enfrentó al 'Puente de las emociones' en el que, a medida que van avanzando en el mismo, van compartiendo con los espectadores algunos episodios desconocidos sobre sus vidas. Elena decidió exponerlo en forma de cuento con ella como protagonista.

Lea también: "La gente es retrasada": Lara Álvarez, 'pillada' cuando creía que no estaba siendo grabada

"Érase una vez una niña que tenía una familia maravillosa, de cinco hermanos, un papá y una mamá. Pero esta niña tenía un defecto: no sabía enfrentarse, era disléxica y tenía falta de concentración. Su madre no lo entendía y pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que esa niña hiciera las cosas bien", empezó diciendo mientras rompía enseguida a llorar.

"No sé si hay culpables porque cuando no se entiende lo que pasa o piensas que esa es la forma de educar correcta, no hay culpables. Es verdad que llevo mucho dolor, pero amo a mi madre más que a mí misma", quiso dejar claro a pesar de todo lo que la hizo sufrir. "Cada correazo que me daba hacía que yo me hiciera más pequeña. Hacía que yo dejara de existir y que hubiera un monstruo que me atormentara diciendo que no iba a ser capaz de hacer ni decir nada", relató en alusión a las inseguridades que todavía hoy lleva en la mochila.

Lara Álvarez se derrumba ante el testimonio de Elena

Finalmente, Elena quiso pedir públicamente a sus hijos: "La culpable de meter mierda en cada ocasión fui yo. Fui culpable por no darme cuenta antes de lo que pasaba. Nunca he hablado con esto de vosotros pero hay cosas que yo no tenía que haber permitido y como madre soy culpable", decía mientras se daba golpes en el pecho.

En ese momento, la cámara enfocó a una Lara Álvarez completamente rota, que no pudo aguantar la emoción desde el otro lado del puente. "Es muy duro lo que has contado, te voy a dar un abrazo, no tenía ni idea", le decía mientras se saltaba 'el protocolo' en un gesto aplaudido por los espectadores del reality.