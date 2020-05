"Estafa en El Hormiguero": el negocio de Pablo Motos y Jorge Salvador con China que acabó en desastre Ecoteuve.es 20/05/2020 - 10:19 0 Comentarios

Vendieron los derechos del programa y luego lo siguieron haciendo sin los derechos

"Veían el formato español y luego lo imitaban, ¿para qué pagar si lo podían copiar?"

"Estafa en El Hormiguero". El titular lo dio Jorge Salvador, productor del programa que emite Antena 3 tras recordar la trayectoria internacional del exitoso formato que él y Pablo Motos crearon hace 14 años. Países como Chile, México o Portugal, entre otros, han adaptado El Hormiguero. A China también llegó, aunque allí la cosa acabó peor.

Jorge Salvador relató cómo se desarrollaron las negociaciones para que la televisión china comprase los derechos del programa español. La productora 7 y Acción recibió, hace años, a una delegación de este país para mostrarles el formato y que pudieran observar cómo se hacía en España. Salvador y su equipo consiguieron vender el formato por una temporada que después fue renovada por otra.

El problema llegó después, cuando pasados dos años quedaron extrañados al no tener noticias de los chinos, que no habían renovado el contrato. "Les llamábamos y no contestaban. Miramos por Internet a ver si habían dejado de hacer El Hormiguero y nos dimos cuenta que no. Veían el español y lo imitaban. ¿Para qué pagar si lo podían copiar?", relató el directivo.

"China, abogados y copyright y se pusieron a reír"

Salvador recuerda que en ese momento decidieron poner en marcha a su equipo de abogados para hablar con la televisión china. "Esto es un plagio bestial, no puede ser", dijimos. "Hablamos con nuestros abogados para que llamaran. Pero, claro, llamas y juntas tres palabras: China, abogados y copyright y se pusieron a reír", rememoró Jorge Salvador.

"El hormiguero estafado, ya tienes el titular. Estafa en El Hormiguero", dijo Salvador entre risas, imaginando cómo recogerían los medios esta anécdota sobre la historia del programa de Antena 3.

