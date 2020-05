Aterradora confesión de Ana María Aldón: "Mi padre era una bestia humana" Ecoteuve.es 9:22 - 20/05/2020 0 Comentarios

"He querido tener un cuchillo en la mano para matar a mi padre", confiesa

El 'puente de las emociones' de Supervivientes pretendía conocer más a los concursantes y que se reconciliaran con algunos aspectos de su vida que les atormentaba. Lo que nadie esperaba es que Ana María Aldón sacase en directo un turbio pasado con una confesión tan dura como la que hizo en pleno directo.

"Tengo la necesidad de perdonar a mi padre porque era un hombre muy duro, a veces inhumano con su propia familia pero especialmente con mi madre. Fue une bestia inhumana, durante años torturo a mi madre y nosotros lo veíamos día tras día, los seis hijos", dijo la mujer de Ortega Cano.

Lea también: El impactante cambio físico de Yiya tras 'Supervivientes'

Ana María Aldón, la menor de la familia, relató el durísimo infierno que padeció en casa. "Mi hermano Fermín y yo nos agarrábamos de la mano y nos metíamos debajo de la cama mientras esos episodios sucedían día tras día", explicó.

Ana María Aldón: "Quise matar a mi padre"

A continuación, la concursante expresó la parte más dolorosa. "Desde que tengo uso de razón, he querido tener un cuchillo en la mano para matar a mi padre. Ser lo suficientemente mayor y matarlo pero nunca llegaba el día", confesó entre lágrimas.

"Al día siguiente me iba al colegio y agachaba la cara de vergüenza cuando veía a mi madre con la cara morada. No era justo porque mi madre es un ángel que bajo del cielo y no se lo merecía, ni ella ni sus seis hijos", dijo Aldón, completamente rota.

Lea también: ¿Cuántos kilos ha perdido Avilés en 'Supervivientes'?

La concursante explicó que su padre murió de cáncer, dos años después de detectárselo. "Yo creí que le había perdonado pero no es así. Ahora que he estado aquí me he dado cuenta que es el momento de perdonarle, de librarme de esa carga en la que tanto me escudé detrás de ella, de esa infancia tan dura por la que pasé. Aquí me he dado cuenta que ya está perdonado".