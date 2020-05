"Rabieta de niño pequeño": Cristina Cifuentes responde al bloqueo en Twitter de Pablo Iglesias Ecoteuve.es 19/05/2020 - 19:19 0 Comentarios

La expolítica lanzó un tuit criticando al vicepresidente y el despliegue policial en su casa

"Me extraña que en plena crisis sanitaria se dedique a bloquear a gente", ha dicho

Cristina Cifuentes se convirtió en tendencia en redes sociales al publicar un polémico tuit en el que criticaba al vicepresidente del Gobierno y el despliegue policial que protege su casa. "Una fila entera de coches de la Guardia Civil custodiando la casa de Pablo Iglesias en Galapagar... ¿Pero los escraches no eran 'jarabe democrático?", versa el mensaje publicado en Twitter, acompañado del vídeo del escrache que sufrió en 2012.

Este tuit ha servido para que la colaboradora de Todo es mentira se ganara el bloqueo inmediato de Iglesias. Tras dejar claro que rechaza "cualquier tipo de escrache", la expresidenta de la Comunidad de Madrid recordado las palabras de Iglesias en el pasado, en las que "no solamente justificaba los escraches, sino que los alentaba y le parecía bien".

"Con el tuit, lo que pretendía era poner en evidencia la hipocresía y la doble vara de medir cuando se trata de juzgar los comportamientos que le afectan a uno o le afectan a los demás", ha dicho. "¡Qué fácil es criticar las cosas cuando se ven desde la barrera y luego, en cambio, actuar de manera diferente".

Cifuentes, además, ha puesto de manifiesto cuando Iglesias afirmó que la "policía no protegía a la gente, sino que son matones al servicio de los ricos". "Bien que tiene ahora él, que me parece bien que tenga protección porque es el vicepresidente del Gobierno, seis coches de Guardia Civil en las puertas de su casa", ha seguido.

Como consecuencia de dicho tuit sobre Iglesias, Cifuentes ha "sufrido un ataque brutal en redes sociales". "Las hordas podemitas habrán salido a insultarme con todos los insultos posibles, que son básicamente dos: las cremas y el máster", ha declarado recordando que ya pagó "un duro precio" por sus errores y que es "una persona particular, que me limito a dar mi opinión".

Una fila entera de coches de la Guardia Civil custodiando la casa de Pablo Iglesias en Galapagar... ¿Pero los escraches no eran "jarabe democrático"? pic.twitter.com/df8bP0JVA0 — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) May 18, 2020

"Rabieta de niño pequeño": Cifuentes responde al bloqueo de Pablo Iglesias en Twitter

Sobre el bloqueo de Iglesias en Twitter ha dicho que le "ha sorprendido bastante". "Me sorprende y me preocupa que el vicepresidente del Gobierno, en plena pandemia sanitaria y económica, se dedique a bloquear gente o estar trasteando en Twitter cuando yo creo que debería tener cosas mejor que hacer".

Cifuentes ha acabado su intervención dirigiéndose directamente al líder de Podemos: "Pablo, esto no es personal. Yo jamás en la vida te he insultado ni lo haré. Me he limitado a poner en las redes la evidencia de una contradicción. Me parece que esto es una rabieta de niño pequeño, sinceramente".