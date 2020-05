Colate estalla contra 'Supervivientes' un año después de su paso por la isla: "Es un programa manipulado" Ecoteuve.es 19/05/2020 - 19:01 0 Comentarios

El empresario carga contra el reality de Telecinco en una entrevista

Colate Vallejo-Nágera ha sorprendido a todos con unas polémicas declaraciones en las que estalla contra Supervivientes cuando se cumple un año de su paso por el reality. El empresario ha acusado al programa de mentir con varias cosas que pasaron durante la edición que compartió con Isabel Pantoja.

Todo se desencadena cuando Colate, en una charla junto a su compañera Mónica Hoyos, recuerda el aparatoso accidente que sufrió durante una de las pruebas de recompensa: "Mi primer pensamiento es que me iba a morir, porque pensé que me había roto las costillas y que me las había clavado en los pulmones", asegura el hermano de Samantha, jueza de Masterchef, en la revista Semana.

Colate lamenta el trato que recibió y acusa a la organización de ocultar la gravedad de lo que le había pasado. "A Isabel Pantoja la habría matado", se lanza a decir el exconcursante.

"Me rompí cuatro huesos y no es que no lo dijeran, es que incluso lo negaban", declara Colate antes de hablar también de cómo el reality mostraba los conflictos que sucedían en la isla. "Es un programa tan manipulado, tan orientado a los intereses de la cadena o de quien sea...", concluye.