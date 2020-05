Manolo 'el del Bombo', "desesperado", rompe a llorar con Sonsoles Ónega: "¡No hay COVID-19 que pueda con usted!" Ecoteuve.es 19/05/2020 - 18:25 0 Comentarios

Ha cerrado su bar en Valencia y planea vender su mítico instrumento "para poder comer"

Manolo 'el del Bombo' es uno de tantos millones de españoles afectados por la crisis económica del coronavirus. El fiel compañero de la Selección Española está "desesperado" por la situación y ha decidido cerrar su bar, situado a tan solo 100 metros del estadio de Mestalla en Valencia, después de 31 años.

"Ya no puedo más. He perdido más de 20.000 euros", ha dicho reafirmándose en que hay pocas opciones a que dé marcha atrás en reabrir su negocio: "Quiero cerrar porque esto no hay quien lo soporte. Igual tarda cinco o seis meses en entrar la gente aquí dentro. No hay quien lo aguante".

Manolo ha roto a llorar al contar que se está planteando vender su inseparable instrumento. "Llevo con él 50 años, diez Mundiales, siete Eurocopas y casi 400 partidos con la Selección. El bombo me lo han querido comprar muchísimas veces, tanto en España como en el extranjero y yo decía que no lo vendía por nada del mundo... y ahora igual lo tengo que vender para poder comer", ha dicho entre lágrimas.

Sonsoles Ónega anima a Manolo 'el del bombo'

"Así está casi toda España", ha remarcado el popular seguidor de La Roja para después desvelar que un niño se estaba dispuesto a romper su hucha para "mandarme para comer". "Ay, Manolo. Sabía que su situación era complicada, pero al final es toda una vida dedicada a su negocio y ahora bajar la persiana supone cerrar una vida. Todo se ha acabado", ha lamentado Sonsoles.

Más recompuesto, Manolo ha dejado claro que seguirá animando tanto a la Selección como a equipos de Tercera División para "que me vean los críos" y ha despedido la conexión tocando su bombo en directo para los espectadores de Telecinco. "Aquí han roto a aplaudir. ¡Y además verle con esa sonrisa! Eso no se puede acabar, !No hay COVID-19 que pueda con usted!", ha afirmado con una sonrisa la presentadora.