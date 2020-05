La reacción de Javier Ruiz ante la afirmación de Javier Negre sobre el congreso de VOX y el 8M Ecoteuve.es 17:30 - 19/05/2020 0 Comentarios

Los colaboradores de 'Ya es mediodía' protagonizan un intenso debate sobre el estado de alarma

Javier Negre y Javier Ruiz han protagonizado un acalorado debate este martes en Ya es mediodía a raíz de la nueva prórroga del estado de alarma que pide el Gobierno de Pedro Sánchez que, finalmente, será de 15 días y no de un mes tras cerrar su acuerdo con Ciudadanos.

Negre defendía que la "oposición pone la zancadilla porque se está utilizando ese estado de alarma para convertirlo en una especie de estado de excepción para vulnerar derechos fundamentales" argumentando que se prohíban "caceroladas en vehículos con banderas españolas", pero sí autoriza "manifestaciones proetarras" en Pamplona.

Aunque Javier Ruiz ha insistido que quien limita esto es el Tribunal Constitucional y ha reconocido que se "están cometiendo errores en algunos sitios" y que "se están permitiendo concentraciones que no se deberían permitir", pero que "eso no nos puede llevar a la aritmética del error y decir 'un error más otro error, con manifestaciones a porrillo, no suman un acierto".

Dicho esto, Negre ha recordado el 8M: "Pero, ¿sí se podía alentar el 8M feminista teniendo advertencias de la Unión Europea? Fernando Simón había firmado informes". "Que conocían todos también como VOX, que convoca en Vistalegre ese mismo día y contagia a gente", ha espetado Ruiz.

Ha sido entonces cuando Negre ha descolocado a su compañero de mesa con esta afirmación: "Si no hubiese habido la manifestación del 8M no se hubieran celebrado partidos de fútbol, ni el concierto de la Pantoja ni, por supuesto, el congreso de VOX".

"¿El congreso de VOX es culpa del 8M?"

"Perdón. O sea ¿el congreso de VOX es culpa del 8M feminista?", resumía Ruiz lanzando la pregunta a Negre, que respondía rotundo: "Por supuesto". "No hay más preguntas señoría", ha rematado Negre visiblemente perplejo.

A continuación, Javier Negre ha explicado que "si el 8M no hubiera sido ese domingo se habrían pospuesto todos los eventos masivos, entre otros el congreso de VOX".