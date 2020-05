'OT': cuatro galas para elegir ganador, despedir a Roberto Leal, ¿y ganarse una renovación de TVE? Ecoteuve.es 8:39 - 20/05/2020 0 Comentarios

El programa regresa tras tener que cerrar la Academia en marzo por el coronavirus

Los directos vuelven a La 1 sin público y con medidas estrictas de seguridad

Anne y Jesús presentan sus singles; Gèrard y Hugo se someten a la expulsión

Todo está preparado para el regreso de Operación Triunfo 2020, que se vio obligado a suspender las galas el pasado mes de marzo por la crisis del coronavirus. El talent musical, producido por Gestmusic, entra esta noche en su recta final con la primera de las cuatro últimas galas que servirán para finiquitar la edición.

El regreso de OT a La 1 tiene, además, un morbo especial, ya que supone la reaparición de Roberto Leal en TVE tras su fichaje por Antena 3 para conducir Pasapalabra. El presentador vuelve para despedirse del formato y de la cadena, ya que, a partir de ahora, su trabajo se desarrollará en exclusiva para Atresmedia.

El incierto futuro de 'OT' en TVE

Desde hoy, Nia, Samantha, Flavio, Hugo, Anaju, Maialen, Gérard, Bruno y Eva compiten por coger el testigo de Famous Oberogo como ganador del concurso. Antes, Gèrard y Hugo tendrán que solventar la expulsión que se quedó pendiente a mediados de marzo. Desde que entraron la semana pasada en la Academia se reactivaron las votaciones de Gèrard y Hugo. Los votos se sumarán a los recibidos por ambos hasta la suspensión del programa. Solo se podrá votar por salvar, ya que en esta gala no hay favorito.

Pero OT también tendrá que solucionar otro asunto: ¿Conseguirá la renovación de TVE? El programa cosechó un 13,2% de cuota media durante las nueve galas que emitió hasta marzo, un dato discreto pero superior a la media de la cadena. Aunque está lejos de Masterchef, el peso pesado de La 1, los registros de OT están en línea con otros programas de la casa, como Maestros de la costura, que acaba de conseguir otra temporada más con un 13,4% de media.

Los temas de la gala 10 de 'Operación Triunfo'

El tema grupal que abrirá el programa es Sonrisa de Ana Torroja. Los dos nominados, Hugo y Gèrard, defenderán su permanencia en el concurso con MMM Yeah de Austin Mahome y Pillowtalk de Zayn, respectivamente.

Además, Nia interpretará Quimbara de Celia Cruz / J Lo; Samantha, Sueños rotos de La Quinta Estación; Anaju, Man Down de Rihanna; Maialen, Sargento de hierro de Morgan; Eva, Part-Time Lover de Stevie Wonder; Flavio, Human de Rag'n Bone Man; y Bruno, A las nueve de No te va a gustar.

Tres artistas invitados

La décima gala de OT contará con tres artistas invitados: el grupo Stay Homas; y los exconcursantes Anne Lukin y Jesús Rendón.

Stay Homas son Klaus (voces, percusión y trompeta), Guillem (voces, percusión y trombón) y Rai (coros y guitarra), tres músicos profesionales que comparten el mismo apartamento en Barcelona. Las Confination Songs son más de 20 canciones sobre las vivencias durante el confinamiento interpretadas desde su terraza con una guitarra y un cubo como batería.

En menos de dos meses han conseguido más de 350.000 seguidores en IG, 70.000 suscriptores y más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Rubén Blades, Michael Bublé, Manu Chao o Pablo Alborán han compartido algunos de sus vídeos; y Bublé grabó una cover para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Desde la distancia han colaborado con artistas como Pablo Alborán, Manu Chao, Sílvia Pérez Cruz o Judit Neddermann.

Anne Lukin vuelve para presentar su primer tema, Salté, una canción escrita y compuesta por ella en la que ha colaborado Gèrard a la guitarra y que ya cuenta con más de un millón de escuchas en las plataformas digitales. Con Salté la artista se traslada a los días previos antes de entrar en la Academia. El single está producido por Manu Guix, su profesor en la escuela del programa.

Jesus Rendón presentará Me sabe a sal, escrita y compuesta durante la primera semana en la Academia en la que fusiona su esencia gaditana con tintes brasileños, cubanos, mediterráneos, latinos, una mezcla de sonido orgánico, madera y programaciones. Una coproducción trabajada entre David Santisteban y Riki Rivera.

Las medidas contra el coronavirus

Ante la ausencia de público en plató, OT contará con "público virtual" durante el directo. Se conectará mediante llamada de Zoom. En total habrá conectadas entre 200 y 400 personas y los grupos de imágenes se proyectarán en las pantallas de plató. Tinet Rubira, director de Gestmusic, ha dejado entrever que el estudio se inundará de plantas, como ya ha hecho Sálvame en el Deluxe, para disimular el vacío de los fosos.

El jurado estará ubicado en el estudio siguiendo la distancia reglamentaria; los concursantes se vestirán solos bajo la supervisión de los responsables de vestuario y el equipo de maquillaje y peluquería llevará mascarilla, pantalla facial y guantes.

Los concursantes tendrán un micrófono de mano de uso exclusivo e individual; y no habrá backline para evitar la presencia de músicos en el plató. Los artistas invitados también guardarán las normas de seguridad e higiene y, en la medida de lo posible, se maquillarán y peinarán ellos mismos. En la primera gala no habrá ningún familiar.