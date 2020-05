'OT 2020' cancela su gira de conciertos por la crisis del coronavirus Ecoteuve.es 19/05/2020 - 12:38 0 Comentarios

Los concursantes iban a actuar en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla

La crisis sanitaria del coronavirus ha obligado tanto a Gestmusic Endemol, productora de Operación Triunfo 2020, como a las empresas implicadas en la organización de la Gira OT 2020 (TheProject, Get In, Riff Producciones y The Music Republic) a cancelar los conciertos que se habían anunciado.

A pesar de que han intentado por todos los medios reprogramar la gira, la incertidumbre que está provocando la COVID-19, y la progresiva vuelta a cierta normalidad, imposibilita conocer y prever un escenario óptimo para la celebración de los conciertos.

Lea también: Críticas a Hugo ('OT 2020') por sus polémicas palabras sobre las peleas de perros: "Guapísimo"

Sin embargo, se deja la puerta abierta a la realización de un concierto multitudinario en el futuro en función de los cambios que se vayan produciendo en la normativa oficial. Eso sí, siempre respetando las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para proteger a los asistentes, artistas y todo el personal que presta servicio en las instalaciones del concierto.

Las personas que ya tengan su entrada recibirán automáticamente la devolución del importe en los próximos días en el mismo medio de pago con el que realizaron su compra.