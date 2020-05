"Lo ha googleado": Pablo Motos, chafado al regalar la tarjeta de 'El hormiguero' tras una "comunicación imposible" Ecoteuve.es 19/05/2020 - 11:52 0 Comentarios

La premiada dio la contraseña correcta "in extremis" y tras un evidente chivatazo

Pablo Motos se quedó chafado tras la llamada de la tarjeta de El hormiguero de este lunes, entregada a una joven que resultó no tener ni idea de la existencia del programa de Antena 3. "Aló?", se escuchó una voz femenina en francés al otro lado del teléfono sin que nadie en plató se percatara.

Una vez que se cercioraron en plató de que existía la conexión, El Monaguillo hizo la pregunta de rigor: "Hola, buenas noches. Perdone por la hora a la que llamo. Pero, ¿sabe usted que es lo que quiero". "No", respondió la mujer.

"Le llamo de Antena 3. Estamos ahora mismo en el programa más importante de la televisión mundial", siguió el colaborador repitiendo la pregunta, a lo que ella, de nuevo, negó. "La idea es que usted me tiene que contestar algo que rima a '¿sabe usted qué es lo que quiero?' y entonces de pronto le entrego la tarjeta con 3.000 euros".

Sin obtener respuesta, se llegó a escuchar una conversación entre varias personas. "Esto es una charla personal", apuntó El Monaguillo que ahora se encargó de invitar a la 'agraciada' a que pusiera Antena 3 en la televisión. "Yo creo que están jugando al bingo porque han dicho 33", dijo Motos algo apurado. "Estamos en la 3", ayudó una de las hormigas.

El gurú de la tarjeta realizó de nuevo la pregunta y la chica, muy perdida, contestó: "Vale, vale, vale". Tanto fue así que Motos tiró la toalla: "Lo dejamos porque no se entera y nos estamos volviendo locos y yo me estoy poniendo nervioso ya". Sin embargo, cuando estaban a punto de colgar, la joven acertó: "La tarjeta de El hormiguero".

Indignación de los espectadores por el sorteo de la tarjeta de 'El hormiguero'

"Lo han googleado", señaló Motos a lo que Trancas apuntó lo siguiente: "Se lleva el dinero igual, pero con un poquito de sabor de boca amargo". Rachel, que así se llamaba, contó que era una francesa que estaba en Tenerife, pero la comunicación resultó ser tan "imposible" que Motos la emplazó directamente a que el equipo del programa la tomaran los datos.

"Nos hemos quedado con el sabor de boca así un poco...", lamentó el presentador acto seguido. De hecho, algunos espectadores se quejaron de que El hormiguero hubiese regalado la tarjeta de esta forma, como recogemos en los siguientes tuits:

#PeleteiroOrozcoEH la tarjeta openB debe ser para televidentes fieles y q contesten a la primera y sin trampas ... como yo q os veo siempre ???????????? — Carolina (@krisaken28) May 18, 2020

Yo NO se lo daba, desde luego. Después de media hora al teléfono, darle mil pistas, decir cosas incoherentes, etc, hasta googlearlo... Joder, eso es q no han visto el programa nunca! Tú dirás si se lo merece! ???? #PeleteiroOrozcoEH — Lexie B.Goode ???? (@LexieBGoode) May 18, 2020

Si no te lo sabes otra llamada... es super injusto... si no os ven no se premia...#PeleteiroOrozcoEH — Sarika (@Sarikazgz84) May 18, 2020

@El_Hormiguero Premiando a gente que no ve el programa.@openbank_es No pierdo más el tiempo viéndolo más#peleteiroOrozcoEH — Opo???? (@Opo51936862) May 18, 2020

#PeleteiroOrozcoEH pues a mí me parece que no le tenían que haber dado los 3000 €... @El_Hormiguero — Loli Panoli (@LPanoli) May 18, 2020

Patético lo de la tarjeta hoy... debería premiarse al espectador fiel, cada noche una frase distinta, decirla , 5 segundos en pantalla, desaparecer y entonces llamar... así es penoso, una simple búsqueda en Google te da la respuesta. #PeleteiroOrozcoEH #ElHormiguero @antena3com — Jacobo (@UNIX4ALL) May 18, 2020

tendrian q hacer alguna pregunta referente al programa..para premiar a quien lo vea!!!en plan..a quien hemos entrevistado hoy?? #PeleteiroOrozcoEH — Marieta (@onirica30) May 18, 2020