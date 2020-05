Máximo Huerta, sobre su despido de TVE: "Nos fuimos con el ERTE pensando que volveríamos" Ecoteuve.es 10:01 - 19/05/2020 0 Comentarios

"Es feo hacer esa remodelación en plena pandemia", dice el presentador

"Pregunté si estaba libre: '¿Ya no contáis conmigo?'. Y me dijeron que no"

TVE se encuentra en pleno proceso de rediseño de sus mañanas. La cadena está desmantelando su programación actual y ha anunciado el fin de Los Desayunos, La Mañana y A partir de hoy, el programa que conducía Máximo Huerta. En otoño, emitirá un espacio contenedor que ocupará toda la franja y que estará presentado por Mónica López (El Tiempo).

"He dejado TVE porque me han echado, claro, pero también creo que TVE ha perdido un oasis y un gran programa lleno de voces que no están en los medios", dice Huerta en El Mundo, dolido por la forma en la que se ha producido esta toma de decisiones. "Es feo en plena pandemia hacer esa remodelación cuando al equipo le habían prometido volver tras el ERTE".

La cadena pública introdujo cambios en la mañana al inicio de la crisis del coronavirus. Suprimió algunos programas, como el de Huerta o Corazón, para dar prioridad a la información de la pandemia. En principio, la idea era que volvieran después. "Nos fuimos con el ERTE pensando que volveríamos, no sé si ha sido muy elegante quitarlo en ese tiempo", dice en El País. El pasado lunes, "tras dos meses esperando una respuesta", la cadena le informó de la decisión. "Pregunté si estaba libre, como los taxis. '¿Ya no contáis conmigo?'. Y me dijeron que no. Ante eso ya no podía batallar. Asumí la salida, pedí el cuadro de mi perra, que estaba colgado en el plató, y a otra cosa", relata.

"Para los que decían que me habían colocado, esta es la mejor respuesta. Quien tuviera esa mosca se la puede espantar ya", argumenta el escritor. "La nueva dirección ha pensado que en esa hora los avances informativos les funcionan mejor. Para eso ya está el canal 24 Horas, pero ahora la mañana se ha convertido también en eso, un carrusel de ministros, ruedas de prensa, avances informativos. ¿Está bien? Yo creo que la sobreinformación no es información; igual que en la comida necesitamos una dieta mediterránea, con los medios igual. La evasión es necesaria. ¿Qué ha subido en televisión estos días? Las cadenas que ofrecían evasión. Mediaset. O Zapeando en La Sexta. La gente se ha vuelto loca con Supervivientes: al menos veían el mar desde casa".