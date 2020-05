"Tuve que salir escoltado por la Policía": el episodio más "violento" de Roberto Leal en su etapa de reportero Ecoteuve.es 18/05/2020 - 19:50 0 Comentarios

El presentador de 'Pasapalabra' recuerda el día que le lanzaron trozos de barandilla

Roberto Leal ha acudido al plató de Zapeando para completar la promoción de Pasapalabra, que aterriza este lunes en Antena 3 en su horario habitual. El presentador ha recordado un violento episodio en su etapa de reportero después de que el programa recordara una brutal agresión a un periodista de la televisión murciana.

"¿Viviste alguna situación parecida", le ha preguntado Dani Mateo a su nuevo compañero de cadena. "He vivido muchas. Viví una en un barrio, no voy a decir cuál no vaya a ser que aun me tengan ganas, en el que tuve que salir escoltado por la policía".

Lea también: La medida de 'Pasapalabra' con sus invitados: ¿por qué todos residen en Madrid?

"Empecé a decir que los vecinos robaban las barandillas de las viviendas y, claro, los vecinos mismos, que estaban viendo España Directo, empezaron a lanzar los trozos de barandilla que aun no habían vendido", recordó a lo que Quique Peinado apuntó: "Tu información quedó certificada".

Roberto Leal se dio a conocer como reportero de España directo (La 1). Después saltó, precisamente, a Antena 3 como compañero de Susanna Griso en Espejo público. También trabajó en este canal con Gloria Serra en un magacín de tarde que se llamó 3D.

El periodista volvió a TVE hace unos años para presentar España directo y, después, fue el elegido para liderar el regreso de Operación triunfo en la exitosa edición de 2017. En la pública También ha presentado, con menos éxito, Bailando con las estrellas y Vaya Crack. Asimismo, ha sido el rostro de las Campanadas con Anne Igartiburu.