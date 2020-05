"Me besaste": Suso devuelve el golpe a Sofía para poner 'en jaque' su romance con Kiko Jiménez Ecoteuve.es 18/05/2020 - 19:06 0 Comentarios

El catalán responde a la navarra tras su duro ataque en 'Sábado Deluxe'

Sofía Suescun aprovechó su participación este sábado en el Deluxe, donde se sometió a un polígrafo junto a Gustavo González para destapar aúm más tropelías cometidas por José Antonio Avilés, para negar una información que había dado el polémico concursante de Supervivientes 2020.

Hace unos meses, el tertuliano aseguró en Viva la vida que había pillado a Sofía y a Suso besándose durante uno de los cortes publicitarios del programa. El concursante de GH16, que negó por aquel entonces los hechos, contó este domingo en el espacio de Emma García que aquella vez había mentido para protegerla.

"Juro por lo más sagrado que tú ese día te abalanzaste sobre mí y me besaste. El polígrafo dijo la verdad, porque no nos enrollamos, pero sí que me besaste", aseguró Suso firme ante las cámaras de Telecinco en un comentario que confirmó la presentadora al asegurar que hay más testigos de aquella escena.

"A mí lo que me duele es que qué necesidad ahora. Llamé a mi madre porque no entendía nada. Me llamó traidor, desleal, mentiroso, montajista... dije 'madre mía qué paliza me está cayendo, estaba en casa y no entendía nada", ha dicho Suso, reconociendo estar muy dolido con su ex. "Me considero buen tío pero si me la dan, la devuelvo", ha sentenciado.

Kiko Jiménez responde a Suso desde Sálvame

Kiko Jiménez ha acudido este lunes a Sálvame para responder a las acusaciones que Suso hizo sobre su novia. El andaluz aseguró que consideraba "amigo" al catalán, con el que se ha mostrado muy "decepcionado". "Nunca he tenido problemas con él", ha empezado diciendo a Jorge Javier Vázquez.

Además, Kiko ha intentado justificar a la navarra al asegurar que esa imagen que probaría el beso de Sofía con Suso se había producido por los celos que la joven tenía de la relación que él estaba teniendo con Estela dentro de la casa de GH VIP 7. Sin embargo, la fotografía se tomó apenas cuatro días después de que arrancara la edición, cuando Kiko aún no se había acercado a Estela Grande.