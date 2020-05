Carmen Lomana se gana el aplauso de Marta Nebot: el comentario que lo ha conseguido Ecoteuve.es 17:07 - 18/05/2020 0 Comentarios

La invitada da su opinión sobre las protestas que comenzaron en Núñez de Balboa

Carmen Lomana y Marta Nebot están, posiblemente, en las antípodas ideológicas. Sin embargo, un comentario de la primera se ha ganado el aplauso de la segunda durante su intervención en Todo es mentira, el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro.

Los colaboradores del espacio han preguntado a Carmen Lomana sobre las protestas contra el Gobierno que comenzaron en Núñez de Balboa y que se han extendido a otros barrios de Madrid y otras ciudades de España.



Lomana es muy crítica con Pedro Sánchez, pero se ha mostrado en contra de estas manifestaciones. "Yo me he quejado mucho porque nos engañaron animándonos a ir a mítines, a la manifestación feminista y conciertos cuando el virus se estaba paseando desde enero... Si he protestado tanto por eso, no tiene sentido concentrar ahora a la gente en la calle, porque estamos saliendo de un confinamiento durísimo", ha explicado.

"Tienen motivos para protestar y yo sería la primera en hacerlo, pero desde la ventana de mi ventana, porque es muy peligroso concentrarse en la calle. Me parece una irresponsabilidad tremenda", ha apuntado. "Sí señora", ha comentado Marta Nebot entre aplausos.

Lomana llama "doctor virus" a Fernando Simón

Aunque no se manifieste en la calle, Lomana ha vuelto a dejar claro que está en contra de la gestión que el Ejecutivo ha hecho sobre el coronavirus. "Estoy que echo chispas contra el Gobierno y contra el doctor virus, que no lo puedo soportar", ha comentado sobre Fernando Simón. "Dijo que no iba a pasar nada en España y mira... Ha caído continuamente en una gran cantidad de contradicciones", ha lamentado.