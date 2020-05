Críticas a Hugo ('OT 2020') por sus polémicas palabras sobre las peleas de perros: "Guapísimo" Ecoteuve.es 18/05/2020 - 11:25 0 Comentarios

El concursante alegó haberse expresado mal al recordar una anécdota

Poco ha durado la tranquilidad en la Academia de Operación Triunfo 2020. Apenas cuatro días después de que la escuela reabriera las puertas para el regreso de los nueve concursantes que aun quedan en liza, el talent se ha visto envuelto en una gran polémica por las palabras que lanzó este domingo uno de ellos: Hugo Cobos.

En una charla mañanera tras el desayuno, todos hablaban de cómo habían pasado la cuarentena con sus perros. En un momento dado, el cordobés habló del programa A cara perro, de Cuatro, presentado por El Chatarrero. "Los perros esos que tiene que se pelean y que son enormes", señaló Hugo antes de hacer referencia a una anécdota que había visto recientemente.

"El otro día le pegó un pedazo de bocado en el pescuezo a otro que tenía los agujeros que se le podían meter jeringuillas dentro para desinfectarlo", recordó ante la cara de desagrado de sus compañeros. "Guapísimo", decía con entusiasmo el andaluz mientras Eva le cortaba para reprocharle su expresión. "¿Cómo que guapísimo? ¿De qué vas?", le preguntó mientras Hugo parecía no entender lo que su compañera le estaba insinuando.

Hugo matiza sus palabras sobre los perros

"Los perros no están para pelearse. Ni mucho menos", señaló la gallega antes de que Hugo matizara enseguida. "Yo no estoy diciendo que se peleen, pero el perro es guapísimo", se apresuró en corregir. "¿Está guapísimo el agujero del perro o del cuello?", le preguntó Gérard. "No, que el perro es guapísimo", repitió.

"Entended lo que os dé la gana", añadió al tiempo que Maialen y Nia optaron por escurrir el bulto para no darle más importancia a sus palabras. Sin embargo, el momento fue suficiente para que en redes sociales se abriera un debate entre los que creen que Hugo mostró su gusto por las peleas caninas y los que consideran que se expresó mal al mostrar su admiración por los propios perros.

Hugo hablando sobre peleas d perros diciendo literalmente q esta guapísimo, está enfermo pic.twitter.com/rhLuQTBQ8W — un poquito de por favor (@adriansamee) May 17, 2020

aquí podemos ver como al darse cuenta q la ha cagado tiene q inventarse una excusa, q casi se la ha dado echa gerard... No vengáis con q es un montaje q se nota la recogida de cable#CanalOT17M pic.twitter.com/6AlB5ilohX — un poquito de por favor (@adriansamee) May 17, 2020

ósea el hugo está hablando de los agujeros y de las mordí las en el cuello y 0 segundos después dice "está guapísimo" eva le critica y luego hugo salta con que están guapísimos los perros cuando ni si quiera estaba hablando de eso. NO VEIS QUE ES UNA EXCUSA O QUE COÑO — Tere ???? (@hielitoss) May 17, 2020

Del video de Hugo hablando dlos perros desde el inicio de la conversacion él se refiere a lo guapisimos que son esa raza de perros.

Para explicar de qué tipo de perros hablaba ha puesto de ej. el perro del boxeador describiendo como era.

El odio que destilais da asco #CanalOT17M — Garlindo (@Garlindo3) May 17, 2020

Vergüenza me da que alguien sea capaz de apoyar a Hugo después de estar a favor de unas peleas de perros, ojalá se pire el miércoles y de hunda musicalmente, maldito cani — josh ???? (@joshhemoji) May 17, 2020

vamos a ver, que hugo NO ha dicho que las peleas de perros están guapísimas, lo que pasa es que a la gente le gusta meter mierd4 y han ido recortando el vídeo

antes de opinar o insultar miraos bien las cosas anda — Lauri??????????? (@laurixju) May 17, 2020

Me acabo de ver el video del desayuno. Si es cierto que algunos compañeros hayan podido entender mal lo que Hugo estaba explicando sobre los perros. Pudo ser un malentendido pero luego ya Hugo rectifico. — SALVAR HUGO | DEMONIOS. (@migueldorrna_) May 17, 2020

a mí el comentario de Hugo me parece indefendible la verdad. Estaba diciendo que son guapísimos los mordiscos que se pegan los perros, y cuando Eva lo increpa intenta recular para salir del paso. El chico va cuesta abajo y sin frenos — Sunset ???????? ?? (@MrSunsetGH) May 17, 2020