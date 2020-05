José Antonio Avilés dice que fue "drogadicto de la mentira" y lo achaca al bullying que sufrió en el colegio Ecoteuve.es 18/05/2020 - 8:57 0 Comentarios

El concursante habló con Emma García en 'Viva la vida' y Jordi González

José Antonio Avilés sigue con su ronda de apariciones en los programas de Mediaset. Si el miércoles pasado participó en un especial Supervivientes, este domingo dio la cara en Viva la vida, el programa en el que participaba antes de concursar en el reality.

Avilés habló de su vida inventada y sus supuestas estafas con Emma García, la presentadora del espacio. "Me da vergüenza mirarte, Emma", dijo el cordobés.

Avilés achacó esas mentiras que le han rodeado debido a su dura infancia. "Todo empezó en el cole, con seis años, desde primero hasta sexto de primaria, fueron los años más duros de mi vida. Era afeminado, gordito y eso la gente no lo entendía. Me pegaban en el cole diariamente, y en la calle también". Su justificación, a través de bullying, no gustó en las redes sociales, donde muchos lo criticaron.

"Las mentiras comenzaron cuando creé una persona paralela, que diera miedo, que la gente no quisiera pegar porque sino se meterían en un lío. Era la forma que tenía de que no me tocasen", continuó. "Te han hecho daño de pequeño y tú ahora lo has devuelto. Ponte en el lugar de esas personas a las que les has timado o le debes dinero. No justifica todo lo que tú has hecho", espetó Emma García.

La bronca de Jordi González

José Antonio Avilés también habló para el debate de Supervivientes, donde Jordi González aprovechó para reñirle por sus palabras en Viva la vida. "No puedes justificar ni argumentar lo que tú has hecho diciendo que has sufrido acoso en la escuela. Yo te digo que miles de personas que han sufrido 'bullying' no han hecho daño a nadie. Tenia que decirlo y te lo he dicho".

Avilés se defendió ante el presentador de Telecinco: "En tres ocasiones he dicho que no justificaba el daño sufrido con lo que he hecho. Cuando he hablado de 'bullying' ha sido para explicar la vida paralela. Que yo creé un José Antonio para que las cosas no le dolieran".

Avilés: "He sido un drogadicto a la mentira"

Avilés se reencontró con Ivana en Supervivientes y le explicó buena parte de lo que había sucedido desde que abandonó el programa. "Va a sonar muy mal. Y me cuesta decirlo aquí. Ha salido a la luz una vida paralela que lo único que demuestra es que he sido un drogadicto a la mentira. Ha salido todo a la luz. Hay una serie de víctimas por mis mentiras", dijo Avilés, que aseguró que había iniciado una terapia.

"He dado un paso atrás y he decidido ponerme en manos de profesionales que me ayuden. Tú ya me dijiste en la playa que no necesitaba mentir para demostrar quién era y ahora desde hace unos días estoy en terapia con una psicóloga de aquí. Me he puesto en manos de profesionales y el primer paso es reconocerlo", comentó.